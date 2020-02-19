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التعليم: تكثيف اللجان على المدارس الخاصة لمنع تحصيل رسوم التقدم من أولياء الأمور

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:00 ص
التعليم: تكثيف اللجان على المدارس الخاصة لمنع تحصيل رسوم التقدم من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيجرى تكثيف لجان المتابعة من الإدارات التعليمية والمديريات خلال الأيام الجارية للتحقيق ومنع تحصيل رسوم التقدم للمدارس من أولياء الأمور للعام الدراسى المقبل 2020-2021، موضحة أن القرارات الوزارية المنظمة منعت تحصيل أى رسوم إضافية من أولياء الأمور ليس لها سند قانونى.

وبدأت المدارس الخاصة خلال الشهر الجارى فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل، حيث بدأ أولياء الأمور فى سحب ملفات التقدم لأبنائهم، مطالبة أولياء الأمور بالتقدم بشكاوى موثقة بمستندات وأوراق تثبت تحصيل المدارس لمبالغ نظير حصول ولى الأمر على ملف التقدم لابنه.

وشددت المصادر، على أن القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، المنظم للتعليم الخاص، حذر المدارس من فرض أى مصروفات إضافية على أولياء الأمور مثل مقابل سحب الملف أو إجراء المقابلات، ويجب على المدارس الالتزام المصروفات التى تحددها الإدارة التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد المحدد من 1/6 إلى 30/6، ومن يخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إلزام المدارس الخاصة بفتح باب التقدم للطلاب فى الموعد المحدد وهو فى شهر يونيو من كل عام عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى وإعلان نتيجة الطلاب، ولكن المدارس بدأت فى فتح باب القبول وملء استمارة التقدم من الآن.


التربية والتعليم

مصروفات سحب ملف التقدم للمدارس

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