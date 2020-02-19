سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تحقق مع 4 مسئولين فى واقعة "الشيشة" بينهم مدير المدرسة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:21 م
التعليم تحقق مع 4 مسئولين فى واقعة "الشيشة" بينهم مدير المدرسة شيشة داخل مدرسة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحقيقًا فى واقعة وجود "شيشة" بإحدى المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت التحقيقات أنه فى يوم الأحد 9 فبراير الجارى، فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى، دخلت معلمة الاقتصاد المنزلى إلى حجرة الاقتصاد المنزلى والزراعة واكتشفت وجود شيشة فقامت بتصويرها ورفعها على مواقع التواصل، دون إبلاغ الشئون القانونية بالمديرية عن الواقعة خلافًا لشرف المهنة.

وأدانت التحقيقات كلاً من (ا.م.ع) مدير المدرسة بتهمة الإهمال فى الإشراف والمتابعة، و(أ.ع.أ) معلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة لقيامه بشرب الشيشة بالمدرسة والسبب فى جلبها للمدرسة، و(ر.ع.ا) معلمة الاقتصاد المنزلى لقيامها بالتقاط الصور وإرسالها لوسائل الإعلام وعدم إرسالها للشئون القانونية بالمديرية، و(س.ع.أ) عاملة عهدة بالمدرسة لإهمالها فى عملها وجلب الشيشة داخل المدرسة أثناء أعمال الكنترول بالمدرسة فى إجازة نصف العام وبعد مواعيد العمل الرسمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على كل المستويات التعليمية المختلفة بعدم السماح بحدوث أى تجاوزات ومواجهة كل الظواهر السلبية داخل المنشآت التربوية لما لها من هيبة تربوية عليا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى شهدت انتشار صور من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية فى الجيزة أظهرت وجود شيشة داخل المدرسة، حيث وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعى استغاثة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتحقيق حول الواقعة.

وشددت الوزارة، فى خطابها إلى المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغانى التى تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتى تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة فى نفوسهم.

 

 


التربية والتعليم

شيشة في مدرسة تدخين شيشة داخل مدرسة

تعليم الجيزه

اخبار التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل واقعة العثور على شيشة فى مدرسة بأكتوبر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:04 م

أخبار مصر اليوم.. "التعليم" توقف مدير مدرسة و3 موظفين عن العمل بواقعة الـ"شيشة"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:37 م

"التعليم" توقف مدير مدرسة و3 موظفين آخرين عن العمل فى واقعة الـ"شيشة"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:00 م

إحالة 4 موظفين للتحقيق بمدرسة فى أكتوبر بسبب تدخين الشيشة فى الفصل

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:38 م

نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة الشيشة داخل مدرسة بأكتوبر

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:45 م

نائب وزير التعليم: توقيع أقصى عقوبة فى واقعة وجود شيشة داخل مدرسة بأكتوبر

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة