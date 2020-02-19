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التطرف الفكرى وأهمية القراءة والقيم الاجتماعية محاضرات لدعم الشباب بالأقصر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:12 م
التطرف الفكرى وأهمية القراءة والقيم الاجتماعية محاضرات لدعم الشباب بالأقصر جانب من المحاضرات
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصور ثقافة محافظة الأقصر المختلفة، حيث تم داخل قصر ثقافة حوض الرمال بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت ندوة بعنوان "التطرف الفكري" تحدث فيها كل من محمد حسن ومحمود سعد عن معنى التطرف وأشكاله وكيفية وقاية الطلاب والطالبات من التطرف الفكرى بكافة أشكاله وصوره، وذلك من خلال غرس ونشر قيم التسامح والحوار وأدب الاختلاف والانتماء والوطنية والسلام والتعايش السلمى، واحترام التنوع والمواطنة والوسطية والاعتدال فى الفكر ودور المؤسسات الثقافية، والتعليمية فى نشر الأفكار الهادفة ونبذ الأفكار الهدامة، وذلك بمدرسة جاد الكريم بالمدامود.

كما عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "القيم الاجتماعية"، حيث شرح كل من الشيخ محمد أحمد وكيل بمعهد فتيات القرنة الأزهرى، ورتيبة أحمد الطاهر مسئول الإعلام بإدارة القرنة الصحية، وعلى حسنين مسئول الثقافة العامة، تعريف "القيم الاجتماعية" وهى الخصائص أو الصفات المرغوب فيها من الجماعة والتى تحددها الثقافة القائمة، مثل "التسامح والحق والقوة" وهى أداة اجتماعية للحفاظ على النظام الاجتماعى والاستقرار بالمجتمع، وذلك بمعهد كوم البعيرات الإعدادى الأزهري.

وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية بطفنيس نشاطا ثقافيا متنوعا، والذى تضمن محاضرة بعنوان" أهمية القراءة للفرد" حيث أوضح عبد النعيم أحمد مدير المدرسة عدة نقاط محددة، وهى أن القراءة تساعد فى اكتساب المهارات المختلفة التى تساهم فى عملية التعلم الذاتى، والقراءة تعمل على تقوية الشخصية وتطويرها والقراءة تفيد فى استثمار الوقت، تعمل على توسيع القدرات والمدارك عند الأفراد، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية ترفيهية للطلاب فى المعلومات العامة، أعقبها ورشة قراءة كتاب بعنوان "ثلاثون طريقة لتحسين قدراتك" الكتاب من تأليف الكاتب "الإنجل هويزى هارى شو"، وترجمة "وفيق مازن" وتحدث الكاتب فى كتابه حول الإجابة عن هذا السؤال وهو كيف يحسن الفرد قدراته؟ وأجاب عن ذلك بثلاثين طريقة لتحسين القدرات فى مجال الدراسة والتعلم.

 

 

محاضرات لدعم الشباب (5)
محاضرات لدعم الشباب 

 

محاضرات لدعم الشباب (6)
محاضرات لدعم الشباب 

 

محاضرات لدعم الشباب (7)
محاضرات لدعم الشباب 

 

محاضرات لدعم الشباب (4)
محاضرات لدعم الشباب 

 


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