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البابا تواضروس يستقبل المتميزين من متدربى برنامج ألف معلم كنسى بالكاتدرائية اليوم

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:30 م
البابا تواضروس يستقبل المتميزين من متدربى برنامج ألف معلم كنسى بالكاتدرائية اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام

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اختتم، اليوم، مؤتمر المميزين من المرحلة الثانية من برنامج قداسة البابا  تواضروس لتطوير التعليم الكنسي "جدد أيامنا كالقديم.. تراث كنيستنا روح وحياة"، والذى بدأ يوم الاثنين الماضى فى بيت "ماري لاند" بالشروق.
 
ومن المنتظر أن يلتقى قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم بمشتركى المؤتمر البالغ عددهم 106 من 21 إيبارشية فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ظهر اليوم.
 
وتضمنت فعاليات المؤتمر تقديم المدربين الـ106 المميزين كل ورشة أعدها بنفسه وفقًا للآليات التى تدرب عليها في المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بتقديم المحتوى الكنسي المستقى من مصادر التعليم الخمسة (الكتاب المقدس، والليتورجيا، والآبائيات، والتاريخ الكنسي، والهوية القبطية) بطريقة إبداعية وخلاقة.
 
كان القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية قد أعلن يوليو الماضى أن الكنيسة انتهت فعاليات المرحلة الأولى من مشروع قداسة البابا تواضروس الثانى لتطوير التعليم الكنسى "جدد أيامنا كالقديم.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب 1000 معلم كنسى على التعليم باستخدام مصادر التعليم الكنسى الخمسة، الكتاب المقدس، والليتورجيا، والآبائيات، وتاريخ الكنيسة، والهوية القبطية.
 
شملت مرحلة المشروع الأول، التى بدأت عام 2016، ثلاث مستويات هى "اعرف"، و"ابحث"، و"ابتكر".
 
فيما بدأت  المرحلة الثانية من المشروع الذى يرعاه قداسة البابا فى الثلث الأخير من العام الماضى، وتهدف لرفع عدد المعلمين المُدَرَّبين إلى عشرين ألف معلم.
 
 


 

 


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