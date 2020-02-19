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الإمارات الأفضل إقليميــاً فـى ممارسة الأعمال 2020

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:35 م
الإمارات الأفضل إقليميــاً فـى ممارسة الأعمال 2020 الامارات
وكالات

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تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها الوجهة الأكثر جاذبية للمستثمرين، والأفضل في ممارسة الأعمال في 2020، محتلة المرتبة 12 عالمياً، وفق تقرير «أفضل دول العالم للاستثمار وممارسة الأعمال 2020».
 
وتفوقت الدولة وفق التقرير، الذي أعدته مجلة «Magazine CEOWORLD»، على دول عريقة، منها هولندا وفنلندا وألمانيا والسويد والدنمارك، وسجلت أرصدة عالية في مؤشري الإطار المؤسسي الفرعي (94.21 درجة)، والإمكانات السوقية (92.33 درجة)، والتعليم والأبحاث (93.56 درجة)، والانفتاح السوقي (90.4 درجة)، وهي درجات تكاد تقارب درجات عدد من الدول العشر الأولى، ومنها فرنسا وماليزيا والولايات المتحدة، فيما بلغ رصيدها الإجمالي (79.447 درجة).
 
وتم تتويج سنغافورة في المرتبة الأولى بين 80 دولة، كأفضل بلد، تلتها المملكة المتحدة، ثم بولندا، وإندونيسيا، والهند في المراتب الخمس الأولى.
 

أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قالت اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاق بائع حصري مع شيامن سينولوك أويل الصينية.

 

وذكرت الوكالة أنه بموجب الاتفاق، أصبحت شيامن سينولوك أويل البائع الحصري للزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة التي تنتجها أدنوك.

 

وبحسب وام، فان أدنوك سبق أن وقعت اتفاق بيع طويل الأجل مع الشركة لمنتجات الزيوت الأساسية.

 


الإمارات

الشرق الأوسط

أفريقيا

فرنسا

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