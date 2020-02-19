الإعدام شنقًا لـ3 متهمين قتلوا صديقهم بسبب 31 ألف جنيه بمركز فرشوط بقنا

قنا - فريق المحافظات

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار جمال محمد ابراهيم الشريف، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكيم القاضي ومحمود شوقي موافي، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر وأسامة الأمير، 3 متهمين بالإعدام شنقًا، وعاقبت آخر بالسجن 15 سنة في نفس القضية.



وكانت الأجهزة الأمنية بفرشوط، تلقت بلاغًا، في أكتوبر 2013، بالعثور على جثة عرفات أحمد محمد علي، 33 عامًا، عامل ومقيم فرشوط، داخل قطعة أرض زراعية.



وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، عبدالمعطي.ع.م، وعلي.ح.ا، وعبدالحميد.ج.ا، إعدام ، محمود. ا. ك، 15 من أصدقاء المجني عليه، قاموا باصطحابه إلى أرض زراعية، وكان بحوزته 31 ألف جنيه، لشراء سيارة، والتعدي عليه بقطعة من الحديد، حتى لقي مصرعه، والاستيلاء على المبلغ، وتقسيمه فيما بينهم، والتخلص من الأداء المستخدمة في الجريمة في أحد المصارف بالقرب من محل الواقعة والتي تم ضبطها.



تم إحالة القضية التي حملت رقم 613 لعام 2014 جنايات فرشوط، 375 لعام 2014 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت 3 متهمين ، بالإعدام شنقا وآخر بالسجن 15 سنة.



فى سياق اخر تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط شاب من بقرية السمطا بدشنا، بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، بعد أن أبلغ النجدة بخطف أتوبيس سياحي بقنا، حيث تلقى اللواء شريف عبدالحميد ،مدير أمن قنا ، إخطارًا ، من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية يفيد قيام أحد الاشخاص، بالاتصال بالنجدة، و الإبلاغ عن خطف أتوبيس سياحي.



وكشفت التحريات أن أحد الأشخاص أبلغ النجدة عن قيام مسلحين بخطف أتوبيس سياحي، حيث أبلغ المتهم النجدة عن طريق 122 بالواقعة، وتم تحويل المتهم إلى إدارة نجدة أسوان، والتي أبلغت إدارة نجدة قنا بالواقعة، و تبين أن المُبلغ من دشنا، وبعد 4 ساعات من الفحص والبحث وبانتقال كافة القيادات الأمنية إلى دشنا ، توصلت التحريات أن المبلغ يدعى محمد. ج. م، 23 عاما ، مقيم السمطا دشنا.



وعلى الفور تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم ، والذي اعترف بعد ضبطه، أنه لا يوجد صحة لبلاغه وأنه اتصل بالنجدة " علشان عيد الشرطة"، وتم التحفظ على المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





