سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:00 ص
الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا أمطار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار مستمرة اليوم الأربعاء، خاصة على شمال البلاد وتمتد لشمال الصعيد وسيناء، وذلك فى ظل موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد وبدأت السبت الماضى.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، استمرار الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لافتًا إلى أنه من المتوقع بداية من غدًا الخميس، أن تنحسر فرص الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ببورسعيد ورفح والعريش ومناطق من شمال سيناء، ويصاحب ذلك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف الملابس، خاصة أن الأجواء ما زالت شديدة البرودة ليلاً.

وشهد أمس الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقسًا مائلاً للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة.


الأرصاد

الطقس

حاله الطقس

موجه عدم استقرار

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار

اليوم السابع بلس

امطار

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار متوسطة على القاهرة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:38 ص

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:35 ص

الأرصاد تتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:42 ص

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة وطقس شديد البرودة ليلا

الأحد، 16 فبراير 2020 01:29 م

حالة الطقس اليوم الأربعاء 19/2/2020 فى مصر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:00 ص

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19/2/2020 بمحافظات مصر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

التعليم تعلن اشتراك طلاب أولى ثانوى فى بنك المعرفة.. وتؤكد: تدريب الطلاب من قبل المعلمين للدخول على المحتوى الرقمى.. ومصادر: المحتوى الإلكترونى يعزز القدرات على فهم التقييم الجديد وأسئلة الامتحانات

التعليم تعلن اشتراك طلاب أولى ثانوى فى بنك المعرفة.. وتؤكد: تدريب الطلاب من قبل المعلمين للدخول على المحتوى الرقمى.. ومصادر: المحتوى الإلكترونى يعزز القدرات على فهم التقييم الجديد وأسئلة الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة