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اطمن على نفسك.. تحليل PSA لتشخيص سرطان البروستاتا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. تحليل PSA لتشخيص سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا
كتبت فاطمة خليل

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تحليل PSA من الفحوصات الهامة التي تستخدم لتشخيص سرطان البروستاتا، وهو اختبار لاكتشاف السرطان لدى الأشخاص قبل ظهور الأعراض عليهم، ويستخدم هذا الاختبار للبحث عن علامات محتملة لكن هذه الاختبارات لا يمكنها التأكد من إصابتك بالسرطان، إذا كانت نتيجة أحد هذه الاختبارات غير طبيعية، فربما تحتاج إلى خزعة البروستاتا  لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالسرطان أم لا، وفقاً لموقع المؤسسة الأمريكية للسرطان "American cancer society".

تحليل البروستاتا
تحليل البروستاتا

تحليل مستضد البروستات (PSA)

مستضد البروستات(PSA) هو بروتين تصنعه خلايا في غدة البروستاتا (كل من الخلايا الطبيعية والخلايا السرطانية).

يوجد PSA في الغالب في السائل المنوي، ولكن يوجد أيضًا كمية صغيرة منه في الدم.

يتم قياس مستوى PSA في الدم بوحدات تسمى نانوجرام لكل مليلتر (نانوجرام / مل)، تزداد فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا مع ارتفاع مستوى PSA، ولكن لا توجد نقطة محددة يمكن أن تحدد ما إذا كان الرجل مصابًا بسرطان البروستاتا أم لا.

 يستخدم العديد من الأطباء نقطة PSA التي تبلغ 4 نانوجرام / مل أو أعلى عند تحديد ما إذا كان الرجل قد يحتاج إلى مزيد من الاختبارات ، في حين قد يوصي الآخرون بذلك ابتداءً من مستوى أدنى ، مثل 2.5 أو 3.

معظم الرجال الذين ليس لديهم سرطان البروستاتا لديهم مستويات PSA أقل من 4 نانوجرام / مل من الدم.

عندما يتطور سرطان البروستاتا، غالبًا ما يتجاوز مستوى PSA 4. ومع ذلك ، فإن المستوى أقل من 4 ليس ضمانًا لعدم إصابة الرجل بالسرطان.

حوالي 15 ٪ من الرجال الذين يعانون من PSA أقل من 4 سوف يصابون بسرطان البروستاتا إذا تم إجراء الخزعة.

الرجال الذين لديهم مستوى PSA بين 4 و 10  لديهم حوالي 1 من 4 فرصة للإصابة بسرطان البروستاتا.

إذا كان PSA أكثر من 10، فإن فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا تتجاوز 50 ٪.

إذا كان مستوى PSA مرتفعاً، فقد تحتاج إلى مزيد من الاختبارات للبحث عن سرطان البروستاتا.

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

اعراض سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا

علاج سرطان البروستاتا

البروستاتا

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