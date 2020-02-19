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الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:45 ص
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استعدادت لمنافسات قوية بين الهجانة فى مهرجان الهجن بشرم الشيخ.. صور

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:42 ص
استعدادت لمنافسات قوية بين الهجانة فى مهرجان الهجن بشرم الشيخ.. صور مهرجان الهجن بشرم الشيخ
شرم الشيخ - محمد حسين

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استعد الهجانة المشاركون فى مهرجان سباق الهجن التنشيطى الرابع بشرم الشيخ بدعم اتحاد الهجن الإماراتى التى تنطلق غدا الخميس لمنافسات قوية بين المشاركين .

 

وقال "صالح أبو محمد" رئيس نادى الهجن بنويبع، إنه سجلت مشاركات جديدة للهجانة يشاركون لأول مرة وهو ما يؤكد نجاح سباقات شرم الشيخ فى كسب كل أهل الهجن للمشاركة والتنافس.

 

أضاف أن ما تم تسجيلها من الهجن تكشف أن المنافسات قوية بين الملاك الذين سبقوا الانطلاقة بتجهيز وشراء هجن جديدة وكان ملاحظا زيادة فى أسعار الهجن .

 

وينظم السباق الاتحاد المصري للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

 

وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والاسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

 

وسبقت محافظة جنوب سيناء انطلاق الفعاليات بتجهيز مضمار السباق واستقبال الهجانة المشاركين، كما وفرت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء فريق طبى يشرف على اتخاذ اجراءات الطب البيطرى وتتضمن تركيب الشرائح الإليكترونية للهجن ، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه .

 

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى اكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضي شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي  وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والشيخ محمد بن زايد ال نهيان ، ولى عهد أبوظبى.

 

ومن المقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى ابريل القادم بسباق  هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى .

 

وعقد ممثلو القبائل المشاركة فى مهرجان سباق الهجن التنشيطى الرابع بشرم الشيخ اجتماع تنظيمى لإقرار لوائح تنظم سير فعاليات السباق ويلتزم بها جميع اصحاب الهجن المشاركة .

مهرجان الهجن بشرم الشيخ (1)
 
مهرجان الهجن بشرم الشيخ (2)
 
مهرجان الهجن بشرم الشيخ (3)
 
مهرجان الهجن بشرم الشيخ (4)
 
مهرجان الهجن بشرم الشيخ (5)
 
مهرجان الهجن بشرم الشيخ (6)
 
مهرجان الهجن بشرم الشيخ (7)

سباق الهجن

شرم الشيخ

سيناء

الهجن

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