استئناف رحلات الطيران الفرنسية والألمانية فوق أجواء العراق

أ.ش.أ

أعلن وزير النقل العراقى عبد الله لعيبى، استئناف رحلات شركات الطيران الألمانية والفرنسية فوق الأجواء العراقية، مبينا أن ذلك جاء بعد رفع التوصية التحذرية من استخدام الأجواء العراقية.

وقال لعيبي - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، الثلاثاء إن "شركات الطيران الأوروبية والأجنبية والعربية عاودت التحليق فى سمائنا من جديد بعد إلغاء توصية وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الطيران كون الأجواء العراقية الأكثر امناً واستقرار".

وأضاف "إننا نحرص على أمن وسيادة الأجواء في العراق والمنطقة"، مشيرا إلى أن وزارة النقل حريصة على توفير أفضل الخدمات الملاحية للطائرات العابرة لاجوائنا وإننا في طور فتح ممرات جوية جديدة وتقليل الفصل بين الطائرات لاستيعاب الزخم الكبير الحاصل للطائرات العابرة سماء العراق.

وتابع بالقول "إن شركة الملاحة الجوية بكوادرها المتخصصة استطاعت اكتساب ثقة شركات الطيران الأوروبية ومعاودة تحليقها عبر الأجواء العراقية مجددا".

جدير بالذكر أن شركات الطيران الهولندية والنرويجية سبق وأن استأنفت رحلاتها فوق الأجواء العراقية مطلع الشهر الجاري بعد التوصية التي قدمتها وكالة أمن الطيران بالحذر من استخدام سماء العراق في 8 و11 من شهر يناير المنصرم عقب الأحداث الاخيرة في البلاد ومنطقة الشرق الاوسط، إلا أن وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الطيران تراجعت عن قرارها في 24 من الشهر ذاته بعد تقييم آخر للمعلومات المتعلقة بسلامة الرحلات الجوية فوق الفضاء العراقي والتي اثبتت ان سماء العراق آمنة ومستقرة