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ارتفاع مصابى كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 46 شخصا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:06 ص
ارتفاع مصابى كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 46 شخصا كورونا
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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى كوريا الجنوبية إلى 46 حالة حتى صباح اليوم الأربعاء حيث تم اكتشاف 15 مريضا مصابا بالفيروس.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه من بين الـ 15 مريضا، هناك 13 منهم من مدينة ديجو وإقليم كيسونج سانج الشمالي (كيونج-بوك) على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوبا عن العاصمة، ولهم اختلاط بالمريض الـ31 (امراة كورية 61 عاما)، 10 منهم مسيحيون من نفس الكنيسة التي ترتادها المريضة الـ31 وواحد أخر اختلط بها في مستشفى والاثنين الآخرين يجرى البحث عن صلة تربطهم مع المريضة.
ومع اكتشاف مجموعة من المصابين بالفيروس في ديجو وإقليم كيونج سانج الشمالي، تم إغلاق عيادات ومستشفيات زارها المصابون الذين تأكدت إصابتهم في المنطقة، حيث أغلق مستشفى كيونج-بوك الجامعي غرفة الطواريء منذ ليلة يوم أمس.
وقد تم إطلاق سراح 16 مريضا بالفيروس من العزل بعد شفائهم التام من المرض.


كورونا

كوريا الجنوبية

الصين

فيروس كورونا

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