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الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:30 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى سنغافورة إلى 84 حالة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:07 م
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى سنغافورة إلى 84 حالة محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، عن التأكد من إصابة ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 84 حالة ، وذكرت وزارة الصحة - فى تصريحات نقلتها صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية - إنه تم تشخيص إحدى الحالات الثلاث، وهى لسيدة سنغافورية تبلغ من العمر 57 عامًا، فى البداية على أنها مصابة بحمى الضنك عند زيارتها لقسم الطوارئ بمستشفى نج تنج فونج العام فى سنغافورة فى 13 فبراير الجاري، بينما كشفت الاختبارات اللاحقة أنها مصابة بفيروس كورونا، وتم نقلها على الفور إلى غرفة معزولة، مؤكدة أنه تم نقل كل المرضى الذين تواجدوا فى الغرفة نفسها بالمستشفى إلى غرف معزولة، كما خضعوا لفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
 
وأوضحت الصحيفة، أنه تم التأكد اليوم من إصابة سيدة سنغافورية تبلغ 35 عامًا بالفيروس ،موضحة أنه تم نقلها للمعهد الوطنى للأمراض المعدية فى سنغافورة، كما تبين أن رجلًا سنغافوريًا يبلغ 54 عامًا كان يتردد على ماليزيا باستمرار أصيب بالفيروس ذاته.
 
وقال رئيس الوزراء السنغافوري، لى هسين لونج، الجمعة الماضية، إن التأثير الناجم عن تفشى فيروس كورونا على اقتصاد سنغافورة يتجاوز تأثير متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الذى تفشى عام 2003، لافتًا إلى إمكانية حدوث ركود اقتصادي، كما أن التأثير سيكون كبيرًا، بالأخص خلال الأشهر الثلاثة القليلة القادمة، إذ تكافح البلاد "تفشيًا شديد الكثافة".
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1921 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 74185 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
 

سنغافوره

كورونا

فيروس كورونا

الصحه السنغافوريه

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