طوكيو (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 621 حالة، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أن نتائج الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لـ 79 شخصا، فيما من المقرر أن يغادر المصابون السفينة الجمعة المقبل.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وبدأ ركاب السفينة الموبوءة بفيروس كورونا "دايموند برنسيس" قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية في مغادرتها اليوم الأربعاء، بعد بقائهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، والتي أثارت تساؤلات بشأن طريقة تعامل الحكومة اليابانية مع أزمة تفشي الفيروس على متن السفينة.

وأفادت الحكومة اليابانية - وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية - بأنه من المتوقع أن تستمر عملية مغادرة السفينة لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

وتألفت أولى المجموعات المغادرة للسفينة من نحو 500 راكب غالبيتهم من كبار السن؛ بعد أن جاءت نتائج اختبارات إصابتهم بالفيروس سلبية وعقب استكمال فحوصاتهم النهائية بالمتابعة مع الأطباء.

ومن جانبه قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو - في اجتماع لجنة برلمانية - إنه لا توجد حاجة لإبقاء الركاب؛ الذين غادروا السفينة، في المزيد من العزل.

وقد خضعت السفينة للحجر الصحي منذ وصولها إلى مدينة يوكوهاما اليابانية في الثالث من فبراير الحالي، بعد أن تم اكتشاف حالات إصابة بـ"كورونا" بين ركابها، وحسب البيانات الأخيرة تجاوز عدد المصابين بالفيروس 540 شخصا من إجمالي نحو 3700 شخص على متن السفينة ما بين ركابها وأفراد طاقمها.