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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:57 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.859 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 149.3 مليون ورقة مالية بقيمة 678.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.4 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 49.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.21%، والعرب على 20.09% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.68%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 562.5 ألف جنيه، 77.2 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 15.6 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 66.6 مليون جنيه، على التوالي.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 15624 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5105 نقطة.
  
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1241 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100" عند مستوى 1358 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 602 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.
 

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