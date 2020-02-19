إيه هى أكياس الشيكولاتة وإيه تأثيرها على الحمل

كتبت نهير عبد النبى

"ألم شديد في البطن واضطرابات في الدورة الشهرية "، هى من العلامات التي تدل على وجود مشكلة عند المرأة قد تكون تكيس المبايض أو اضطرابات الهرمونات وقد تكون نتيجة الإصابة بأكياس الشيكولاتة وهى من أشهر المشاكل التي تتعرض لها السيدات.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن أكياس الشيكولاتة عبارة عن كيس يحتوى على دم قديم داكن اللون في سطح المبيض والقناة الرحمية، ويسمى الشيكولاتة لان لون الدم يكون داكن جدا.

وهناك بعض الاعراض والعلامات التي تدل على الإصابة بأكياس الشيكولاتة وهى:

أعراض الإصابة بأكياس الشيكولاتة



اكياس الشيكولاتة

1:ألم شديد في البطن وخصوصا أثناء فترة الدورة الشهرية.

2:اضطرابات في الدورة الشهرية سواء انقطاعها لفترة أو نزولها في غير موعدها.

3:تعيق حدوث الحمل، وتؤثر على الإنجاب.

4:ألم شديد أثناء ممارسة العلاقة الجنسية.

5:اضطرابات شديدة في الجهاز الهضمى ومنها الغثيان والقئ والإمساك

وذكر الموقع أسباب مختلفة للإصابة بأكياس الشيكولاتة ومنها

أسباب الإصابة بأكياس الشيكولاتة:



1:وجود خلل شديد في الجهاز المناعى وهو من أبرز الأسباب التي تعرضك للإصابة بأكياس الشيكولاتة.

2:الجينات الوراثية تزيد من خطر اصابتك بأكياس الشيكولاتة، فإذا كانت إحدى أفراد الأسرة تعانى منها فينتقل ذلك بين الأبناء.

3:خروج دم الحيض في اتجاه معاكس، فذلك يزيد من خطر اصابتك بأكياس الشيكولاتة.

عند ظهور الاعراض ينصح بزيارة الطبيب فورا لوصف العلاج المناسب للحالة قد يكون عن طريق تناول المسكنات التي تحد من الألم الشديد وتناول حبوب منع الحمل التي تقلل من الاعراض، وقد تحتاج بعض السيدات لاستئصال أكياس الشيكولاتة جراحيا، لذلك ينصح بالمتابعة مع الطبيب.