سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

إيه هى أكياس الشيكولاتة وإيه تأثيرها على الحمل

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:00 ص
إيه هى أكياس الشيكولاتة وإيه تأثيرها على الحمل اكياس الشيكولاتة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"ألم شديد في البطن واضطرابات في الدورة الشهرية "، هى من العلامات التي تدل على وجود مشكلة عند المرأة قد تكون تكيس المبايض أو اضطرابات الهرمونات وقد تكون نتيجة الإصابة بأكياس الشيكولاتة وهى من أشهر المشاكل التي تتعرض لها السيدات.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن أكياس الشيكولاتة عبارة عن كيس يحتوى على دم قديم داكن اللون في سطح المبيض والقناة الرحمية، ويسمى الشيكولاتة لان لون الدم يكون داكن جدا.

 

وهناك بعض الاعراض والعلامات التي تدل على الإصابة بأكياس الشيكولاتة وهى:

 

أعراض الإصابة بأكياس الشيكولاتة

 

اكياس الشيكولاتة
اكياس الشيكولاتة

 

1:ألم شديد في البطن وخصوصا أثناء فترة الدورة الشهرية.

 

2:اضطرابات في الدورة الشهرية سواء انقطاعها لفترة أو نزولها في غير موعدها.

3:تعيق حدوث الحمل، وتؤثر على الإنجاب.

4:ألم شديد أثناء ممارسة العلاقة الجنسية.

5:اضطرابات شديدة في الجهاز الهضمى ومنها الغثيان والقئ والإمساك

وذكر الموقع أسباب مختلفة للإصابة بأكياس الشيكولاتة ومنها

 

أسباب الإصابة بأكياس الشيكولاتة:
 

1:وجود خلل شديد في الجهاز المناعى  وهو من أبرز الأسباب التي تعرضك للإصابة بأكياس الشيكولاتة.

2:الجينات الوراثية تزيد من خطر اصابتك بأكياس الشيكولاتة، فإذا كانت إحدى أفراد الأسرة تعانى منها فينتقل ذلك بين الأبناء.

3:خروج دم الحيض في اتجاه معاكس، فذلك يزيد من خطر اصابتك بأكياس الشيكولاتة.

عند ظهور الاعراض ينصح بزيارة الطبيب فورا لوصف العلاج المناسب للحالة قد يكون عن طريق تناول المسكنات التي تحد من الألم الشديد وتناول حبوب منع الحمل التي تقلل من الاعراض، وقد تحتاج بعض السيدات لاستئصال أكياس الشيكولاتة جراحيا، لذلك ينصح بالمتابعة مع الطبيب.


اكياس الشيكولاتة

الم

التهاب

المبيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة