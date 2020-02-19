إيران تزعم أن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية أصيب بأضرار جسيمة

هند المغربي

قالت إيران إن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التى أسقطتها أصيب بأضرار جسيمة وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الإيراني حسن روحانى ، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان خطأ كبيرا والتأخر عن إعلان المسؤولية أضر بإيران ، وأن بلاده تواجه عقوبات غير مسبوقة .

وكانت طهران شهدت يناير الماضى سقوط طائرة أوكرانية فى المجال الجوى الايرانى وأسفر الحادث عن مصرع 176 شخصا .

وأضاف روحانى ، فى تصريحات له ، " نواجه عقوبات غير مسبوقة تؤثر علينا ولا نستطيع الهروب منها"، مشيرا الى أن بلاده لن تخضع للضغط الأمريكى ولن تتفاوض مع أمريكا تحت الضغط، مؤكدا أن بلاده ستتفاوض مع أمريكا إذا عادت للاتفاق النووى ورفعت العقوبات، مضيفا أن تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة مستحيل دون مساعدة إيران ، مشيرا الى أن الانتخابات البرلمانية التى ستجرى يوم الجمعة ستكون حرة ونزيهة.