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إنقطاع المياه عن مدينة منوف بالمنوفية غدا لغسيل الشبكات

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:46 ص
إنقطاع المياه عن مدينة منوف بالمنوفية غدا لغسيل الشبكات إنقطاع المياه - أرشيفية
المنوفية_ محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية ،فى بيان لها اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة منوف وضواحيها، برهيم، فيشا الكبرى، كمشوش ،كفر فيشا،تتا وغمرين ،غدا الخميس من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم وذلك لتنفيذ البرنامج الخاص بالغسيل .

ونوه البيان إلى أن شركة المياه للشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه يوم الخميس من الأسبوع الاول والثالث من كل شهر لتنفيذ عملية غسيل الشبكات، وطالبت الشركة المواطنين توفير كافة إحتياجاتهم من المياة بسبب الانقطاع.

على جانب أخر، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء تنفيذ الإجرءات الفعلية لمنحة بنك الإستثمار الأوروبى بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، حيث تم البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب لـ 55 شارع بإجمالى تكلفة 3 مليون و250 ألف جنيه بمدينة تلا.

و أوضح خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا بأنه تم البدء فى إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لـ 8 شوارع إعتباراً من 20 يناير 2020 بنسبة تنفيذ 18 % ، وجارى تنفيذ باقى الأعمال وذلك ضمن إتفاقية بنك الإستثمار الأوروبي لتطوير البنية التحتية، مضيفا بأنه سيتم البدء فى 3 من فبراير الجارى تنفيذ وصيانة 5 مدارس بتلا بتكلفة ما يقرب من 11 مليون و138 ألف جنيه .

كما ستشهد مدينة تلا خلال أيام قليلة بدء رصف 17 شارع داخل المدينة بالإنترلوك بتكلفة ما يقرب من 5 مليون و600 ألف جنيه، كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزى والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 مليون و226 ألف جنيه.

يأتى هذا فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بالإرتقاء بمستوي البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

 


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