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الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:50 م
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إنشاء محطة مياه ارتوازى بقرية سفلاق بسوهاج على نهر النيل

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:10 م
إنشاء محطة مياه ارتوازى بقرية سفلاق بسوهاج على نهر النيل اللواء محمد بدرى رئيس مياه الشرب والصرف بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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أعلن اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس اداره شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه جارى إنشاء محطه مياه ارتوازى بقرية سفلاق بمركز ساقلته على نهر النيل لتقويه المياه بالقرية وتغذيتها بالكامل وسيتم أعمال لضم خط طرد 10بوصه الرئيسى طرد المحطة على خط 12بوصه خط الشبكه الرئيسى المغذى لقريه  سفلاق بالكامل مما ينتج عن ذلك قطع المياه عن القرية اليوم من الساعة  العاشره صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا

وشركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب الأهالى وأصحاب المخابز والمصالح الحكومية والمستشفيات توفير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكوره .

كانت اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج  قد كرمت اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك لمجهوداته في الارتقاء بمستوى العاملين صرح بذلك الدقيش عبد العزيز دقيش رئيس اللجنة النقابية وأوضح أن التكريم جاء عرفاناً بالجميل لرئيس الشركة الذى يسعى دائما الاهتمام بالعاملين.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى ان الشركة قامت بتوفير مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية للعاملين لحمايتهم من إخطار العمل كما انه لأول مرة تم إقرار العلاوة التشجيعية ومنح ذوى الاحتياجات الخاصة زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي لقيمة الضرائب المطبقة عليهم بنسبة 50%  وإعادة التعاقد مع العاملين المؤقتين بالدرجة الأعلى حال توافر مضى المدة الزمنية المساوية لترقية زملائهم الدائمين وذلك بعد اجتياز برنامج المسار الوظيفي وكذلك اقرار نظام الرعاية الصحية الخاصة للعاملين والاهتمام بتأهيل العاملين وصقل مهاراتهم من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتنوعة والتي بلغ عددها 592 برنامج منها برامج فنية ومالية وادارية ونظم وتكنولوجيا المعلومات وبلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج التدريبية 8780 متدرب هذا بالإضافة الى الاهتمام بتبادل الخبرات مع المجتمع الإقليمي والدولي من خلال سفر العديد من العاملين لعدة دول مثل الاردن وتونس والامارات والمانيا وفرنسا وغيرها من الدول لتعريفهم بكيفية ادارة هذا المرفق وفقاً للأنظمة العالمية.


سوهاج

الصرف الصحى

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سفلاق

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