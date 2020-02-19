إطلاق برنامج "موده" للعام الثانى على التوالى بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب برنامج "مودة" للعام الثانى على التوالى تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، وفى اطار المبادرة الرئاسية لتأهيل وتثقيف الشباب المقبلين على الزواج "مودة".

ونظمت كلية التربية جامعة الإسكندرية، الإجتماع الأول للمرحلة الثانية لمشروع مودة وذلك مع اعضاء هيئة التدريس، ومدربى المشروع، والذى تطبقه جامعة الإسكندرية وفقآ للاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ومسؤول التدويل بجامعة الاسكندرية وراندا فارس مدير مشروع مودة وأحمد عباس منسق المشروع بوزارة التضامن الاجتماعى.

تضمن الاجتماع مناقشة مراحل تطور المشروع وتطوير دليل مدربى مودة، بالاضافة لعرض اقتراحات وآراء أعضاء هيئة التدريس حول كيفية تطوير الاداء والتوسع فيه.

وفى كلمته أكد هشام جابر على ريادة جامعة الإسكندرية فى تنفيذ المشروع فى المرحلة الأولى، فى إطار المبادرة الرئاسية حيث اشارت الاحصاءات والأرقام إلى تدريب ما يتجاوز العشرة الاف طالب وطالبة بالاضافة لمشاركة أعضاء هيئة التدريس فى تدريب مجندى الأمن المركزى بالتنسيق مع وزارة الداخلية فضلا عن تدريب مكلفات الخدمة العامة واشار سيادته الى أهمية المشروع فى توعية الطلاب وتثقيفهم فى المرحلة الجامعية والاجابة على استفسارات الطلاب والطالبات وأهمية ذلك كجزء من رسالة الجامعة والدور الريادى لعضو هيئة التدريس.

كما أشارت راندا فارس، للتعاون فى المرحلة القادمة مع وزارات الشباب والتنسيق فى الفترة القادمة لنشر واطلاق حملة اعلامية بالمشروع واهدافه.

وأشار أحمد عباس إلى إطلاق المنصة الالكترونية مودة وتحميل فيديوهات من الامكانات التكنولوجية التى تتيحها شبكة الانترنت ومخاطبة جيل الشباب وقد اشاد اعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية بأهمية المشروع لكونه يخاطب شريحة الشباب ويهدف إلى توعيتهم بطريقة علمية ومدروسة وطالب أعضاء هيئة التدريس بالاستمرار بالتجربة والتوسع فيها بالجامعات المصرية ،وقد اختتم اللقاء بالتوصية لدى الوزارة بتضمين المنصة الإلكترونية للمشروع على خط ساخن مفتوح للأجابة على الاستفسارات وتقديم الاستشارات والحلول.