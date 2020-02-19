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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:20 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط إسعاف - ارشيفية
أسيوط – ضحا صالح

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أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وكسور وخدوش بالجسم في حادث تصادم وقع منذ قليل، بين سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكى بمدخل قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام وتحرر المحضر اللازم.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من  العميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطاراً من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص وأخرى ملاكى بمدخل قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح دائرة المركز، ووقوع مصابين من بين ركاب السيارتين.

وبالانتقال، والإسعاف تبين وقوع حادث تصادم بين  سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى وتبين من خلال الفحص أن سبب الحادث السرعة الزائدة نجم عن الحادث إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم جميعا لمستشفى الايمان العام، وتم رفع آثار الحادث وجارى تحرير الحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر، لقى شخص مصرعه بينما أصيب 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الترعة على طريق منفلوط - بني عدى وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعى وجار متابعة التحقيق، حيث تلقى اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط يفبد ورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث طريق بطريق اسيوط منفلوط الزراعى، فانتقلت علي الفور سيارات الدفاع المدني والأسعاف والمرور ورجال المباحث وتبين انقلاب السيارة بالترعة، وأسفر عن ذلك مصرع شخص وإصابة 9 آخرين وبالفحص تبين أن السرعة الزائدة أسفر عنها انقلاب السيارة الميكروباص بالترعة أثناء استقلال الركاب وادى ذلك إلى اختلال عجلة القيادة.

 

 

 


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