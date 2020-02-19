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إخلاء سبيل 7 متهمين بإعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:04 ص
إخلاء سبيل 7 متهمين بإعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى ألتراس أهلاوي-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت النيابة العامة، بإلغاء التدابير الاحتراذية ضد 7 من مشجعي النادي الأهلي المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا ب "إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، وقررت إخلاء سبيلهم في القضية.  
 
ووجهت النيابة للمتهمين  في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهم تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.
 
يشار إلي أن النيابة العامة، أمرت سابقا بحبس عدد من مشجعي النادي الأهلي، علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.
 
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.
 
وانخفض عدد المتهمين بـ" إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى" لـ 16 متهماً، بعدما أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل المتهمين بالتورط في إعادة إحياء رابطة الألتراس.
 
وذكر مصدر قانوني أن المتهمين يواجهوا ارتكاب عدة جرائم أبرزها الاشتراك في تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، والتخطيط لإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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