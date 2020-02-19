إحالة محام متهم بحيازة طائرة تجسس على الفتيات ببنها لمحكمة الجنح بالقليوبية

أحالت النيابة العامة بقسم ثان بنها محام متهم بحيازة طائرة "درونز" حيث زعم الأهالى استخدامها فى التجسس، لمحكمة الجنح، وقال "م.ا"والد إحدى الفتيات ببنها، والتى أمسكت بالطائرة فى بلكونة شقتهم أثناء تجسسها، إنه فوجئ أثناء نومه ليلا أن بناته يخبرونه بوجود طائرة لعبة دخلت من شرفة غرفة نومهن، على الفور استيقظ وباستبيان الأمر علم أنها ليست مجرد لعبة وأنها كاميرا تصوير بها جهاز تحكم عن بعد.

وأضاف والد إحدى ضحايا كاميرا التجسس، أن مالكها حاول مسرعا تحريكها عن بعد وإنزالها إلا أنها ارتطمت بـ"تندة" الشرفة وسقطت، وبعد ثوانٍ وجدت المتهم أتى للمنزل يطلب أخذها، مشيرًا إلى أنه أخبره أنها مجرد طائرة لعبة، وحينما صممت على أخذ كارت الميمورى، قال: "أنت بقى طمعان فيها" وحينما أخبرته بأننى سوف اتوجه للقسم واحرر محضرا ضده، قائلا: "روح خدها من القسم".

واختتم حديثه: "حررت محضرا فقط لأجل إنقاذ سيدات وبنات المنطقة من تغفيلهن وتصويرهن بغرف نومهن ومنع تعرضهن للابتزاز"، متسائلا: "لو مفيش خصوصية في بيتي وغرفة نومي هيبقى الخصوصية فين.

وكان قد تلقى رئيس مباحث قسم ثانى بنها بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه مع زوجته فقام بضبطها وتبين أن محاميا يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلا، وأخطر اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية .

على الفور جرى تشكيل فريق بحث وبفحص الطائرة والكاميرا تبين أنها ملك محامى عمره 30 سنة، وتم ضبطه وتبين أنه يقوم باستخدامها عن بعد فى التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن فى منازلهن من خلال البلكونات والشبابيك وتم التحفظ على الطائرة وتولت النيابة التحقيق