إحالة صاحب شركة لمحكمة الجنح فى تزوير محررات رسمية فى الساحل

كتب عبد الله محمود

احالت نيابة شمال القاهرة الكلية، صاحب شركة لمحكمة الجنح ، وذلك بتهمة تزوير المحرر ات الرسمية فى الساحل.

كانت معلومات وردت لضباط قسم مباحث المرور مفادها، أن "احمد.ع ، صاحب شركة يزاول نشاطاً اجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية متخذا من مقهى كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بإعداد الأكمنة بأماكن تردده، تمكن ضباط مباحث المرور من ضبطه، أثناء تواجده بالمقهى وبحوزته حقيبة بداخلها خاتم شعار الجمهورية، تقرأ بصمته محافظة القاهرة إدارة الساحل التعليمية" مقلد"، 2 إيصال استخراج بطاقة رقم قومى، كارنيه منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة والإعلام، بطاقة ضريبة وأخرى تموينية باسم المتهم، 32 إيصال منسوب صدورهم لمكتب تموين أوسيم، نموذج للمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية، 17 شهادة ميلاد، 3 صورة قيد زواج، جواز سفر، وثيقة قيد عائلي ، 4 سجل تجارى، "بأسماء مختلفة" ، 4 خطابات منسوب صدورهم للمجلس الأعلى للجماعات، مستشفى الصدر بالعباسية، 2 مستخرج رسمى بيان نجاح منسوب صدورهما لإدارة الحوامدية التعليمية.

وبمواجهته المضبوطات أقر انه يعمل في تزوير المحررات الرسمية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنح ، عقب انتهاء التحقيقات معه .