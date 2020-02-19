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أنور قرقاش: المتابع للمشهد السورى يدرك أبعاد غياب الدور العربى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:25 ص
أنور قرقاش: المتابع للمشهد السورى يدرك أبعاد غياب الدور العربى أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية
وكالات

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ألقى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، الضوء على غياب الدور العربى فى المشهد السورى، مؤكدا على ضرورة هذا الدور لمواجهة تحديات الأمن العربي.

ووفقا لما نشره موقع "سى إن إن"، جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بتويتر، حيث قال: "المتابع للمشهد السورى وما يجرى فى إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربى، صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع، أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجى، عودة الدور العربى لمواجهة تحديات الأمن العربى أصبح أكثر من ضرورة".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قال، الثلاثاء، إن بلاده سترسل المزيد من القوات إلى محافظة إدلب السورية للرد على هجمات قوات النظام السورى، حتى فى الوقت الذى تجرى فيه محادثات مع روسيا بشأن الحد من التوترات فى شمال غرب سوريا، والتى تشهد مواجهات عنيفة بين الجانبين.

يذكر، أن أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أكد على أهمية الدور العربي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا حول ليبيا المنعقد في ميونيخ، ونشر أنور قرقاش صور لجانب من اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا وعلق على الصورة قائلا: "شاركت الإمارات في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونيخ، نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب ونؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري".


الامارات

سوريا

الخارجيه الاماراتيه

انور قرقاش

اخبار سوريا

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