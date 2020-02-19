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أمن الإسكندرية يضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:28 م
أمن الإسكندرية يضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات سيارات مسروقه - أرشيفيه
الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.
 
فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقات السيارات ليلاً بأسلوب المفتاح المصطنع ، متخذان من دائرة المدينة وخارجها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى ، وقيامهما بإرتكاب واقعتى سرقة سيارتين من الإسكندرية وبإرشادهما تم ضبطهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 
يذكر أن قرر المستشار محمد فوزى الخولى مدير نيابة أول الرمل بالإسكندرية، تجديد حبس عامل 15 يوم  بعد اتهامه بالإشتراك مع تاجر خردة فى إرتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات.
 
وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار يفيد بورود معلومات سرية أكدت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول الرمل، يفيد بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، سبق إتهامه فى 23 قضية "سلاح أبيض،سرقة"، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات ليلاً ، متخذاً من دائرة المركز مصرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم والقي القبض عليه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وقيامه بإرتكاب 9 جرائم سرقات بطاريات سيارات، وبإرشاده عثر علي البطاريات المستولى عليها لدى تاجر خردة مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 

 


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