أمطار غزيرة على المنوفية وغرفة عمليات مركزية لمتابعة الأحوال الجوية

شهدت محافظة المنوفية موجة من الطقس السيئ حيث سقطت الأمطار على معظم مراكز وخاصة مراكز السادات، شبين الكوم، منوف، أشمون حيث شهدت مدينة منوف سقوط أمطار غزيرة تسببت فى اختفاء المارة فى الشوارع، بالإضافة إلى برودة الجو.

ومن جانبة أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة واخرى بكل مركز بالإضافة رفع حالة الاستعداد القصوى لتسير الطريق فى حالة هطول أمطار شديدة.

كما أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة المنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لانتشال المياه لمنع حدوث الشلل المرور، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات فى حالة حدوث أى انسداد لها، بالإضافة إلى انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، لتسير حركة المرور لعدم حدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.

وأعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث الشلل المرورى، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات فى حالة حدوث أى انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.

يأتى ذلك استمرار لمواجهة موجة الطقس السيئ والتى ادت إلى هطول أمطار غزيرة على مراكز المحافظة تسببت فى اختفاء المارة من الشوارع.

وقام رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة المنوفية، بتكليف رؤساء الافرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار، بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط وتم عمل اللازم.