وندد "شينكر" بالهجمات ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي، داعيًا الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأعرب عن دعمه للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير، مجددًا التأكيد على إحترام الولايات المتحدة للدور المهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق.