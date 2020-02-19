بغداد(أ ش أ)

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة العراقية إلى وضع حد للممارسات ضد المتظاهرين السلميين، مجددة على الالتزام بالعلاقات بين البلدين، وأوضحت السفارة الأمريكية ب‍بغداد - في بيان، أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر قام بزيارة بغداد؛ لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، منوهة بأنه سلط الضوء على أهمية العلاقات الثنائية بينهما والتعاون المستمر لدعم عراق مزدهر ومستقر وديمقراطي.

وندد "شينكر" بالهجمات ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي، داعيًا الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأعرب عن دعمه للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير، مجددًا التأكيد على إحترام الولايات المتحدة للدور المهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق.

وكانت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، دعت إلى حماية المتظاهرين بشكل عاجل فى العراق، مشيرا إلى إصابة 200 شخص على الأقل فى بغداد وكربلاء، وقالت بلاسخارت - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، " إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقى معلومات ذات مصداقية عن استهداف متظاهرين على الطريق بين ميدان التحرير وميدان الخلانى فى بغداد ، ما أدى إلى إصابة 50 شخصًا على الأقل، كما أصيب عدد من أفراد الأمن، مضيفا أن معلومات وردت من كربلاء حول إصابة أكثر من 150 محتجًا فى شهر يناير وحده.

ودعت السلطات، إلى "منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة"، مؤكدة أن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض والولاءات غير الواضحة".

واعتبرت بلاسخارت، ذلك مصدر قلق أمنى خطير يجب التعامل معه بشكل عاجل وحاسم، مشددة على حماية المتظاهرين السلميين فى جميع الأوقات.