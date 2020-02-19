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أضرار الإفراط فى تناول الشاى الأسود أهمها فقر الدم والقلق

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:00 ص
أضرار الإفراط فى تناول الشاى الأسود أهمها فقر الدم والقلق الشاي الاسود
كتب بيتر إبراهيم

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الشاي الأسود هو منتج مصنوع من نبات كاميليا سينينسيس، وتستخدم الأوراق والسيقان القديمة في صنع الدواء، والشاي الأخضر، المصنوع من الأوراق الطازجة لنفس النبات، له بعض الخصائص المختلفة.
 
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "WebMD"، يستخدم الشاي الأسود لتحسين اليقظة العقلية وكذلك مهارات التعلم والذاكرة ومعالجة المعلومات. 
 
كما أنه يستخدم في حالات مثل الصداع، وانخفاض ضغط الدم المرتفع والعالي، والوقاية من مرض باركنسون، والعديد من الحالات الأخرى ، ولكن لا يوجد دليل علمي جيد يدعم هذه الاستخدامات.

الآثار الجانبية للشاى الأسود

عندما تؤخذ عن طريق الفم: إن شرب كميات معتدلة من الشاي الأسود يعد أمراً عادياً، لكن شرب الكثيرمن الشاي الأسود، مثل أكثر من خمسة أكواب في اليوم ، هو أمر غير آمن. 

وقد تسبب تناول كميات كبيرة من الشاي الأسود آثارًا جانبية بسبب الكافيين الموجود في الشاي الأسود، ويمكن أن تتراوح هذه الآثار الجانبية ما بين خفيفة إلى خطيرة وتشمل الصداع والعصبية ومشاكل النوم والقيء والإسهال والتهيج وضربات القلب غيرالمنتظمة وحرقة المعدة والدوخة والرنين في الأذنين والتشنجات والارتباك. 


الاحتياطات الخاصة والتحذيرات:

الحمل والرضاعة الطبيعية: استهلاك أكثرمن3 كوب أثناء الحمل أمرغير آمن على الأرجح وقد ارتبط بزيادة خطر الإجهاض ، وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS) ، وغيرها من الآثار السلبية ، بما في ذلك أعراض انسحاب الكافيين في الأطفال حديثي الولادة وانخفاض الوزن عند الولادة.
 
إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فإن شرب أكثر من 3 أكواب يوميًا من الشاي الأسود يعتبر أمرًا غير آمن وقد يتسبب في أن يصبح طفلك أكثر سرعة في التنفس ويزيد من حركات الأمعاء.
 
اضرار الشاي الاسود
اضرار الشاي الاسود
 
فقرالدم: شرب الشاي الأسود بصورة مفرطة قد يزيد من فقر الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد.
 
اضطرابات القلق: الكافيين الموجود في الشاي الأسود قد يجعل هذه الظروف أسوأ.
 
اضطرابات النزف: هناك بعض الأسباب للاعتقاد بأن الكافيين الموجود في الشاي الأسود قد يؤدي إلى إبطاء تجلط الدم ، على الرغم من أن هذا لم يظهر في الناس.
 
مشاكل في القلب: يمكن أن يسبب الكافيين الموجود في الشاي الأسود دقات قلب غيرمنتظمة لدى بعض الأشخاص.
 
الإسهال: الشاي الأسود يحتوي على مادة الكافيين، وقد يؤدي الكافيين الموجود في الشاي الأسود ، وخاصة عند تناوله بكميات كبيرة ، إلى تفاقم الإسهال.
 
 

الشاي الاسود

اضرار الشاي الاسود

ما هي اضرار الشاي الاسود

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