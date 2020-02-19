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أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع تعويض أبل لبعض خسائرها

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:07 ص
أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع تعويض أبل لبعض خسائرها أسهم
رويترز

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ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء مع تحسن المعنويات قليلا بعد أن أغلقت مؤشرات وول ستريت عند مستويات متدنية وقلصت أبل خسائرها الناجمة عن تحذير بشأن المبيعات على الرغم من أن الأزمة الصحية فى الصين تظل حاضرة.

وينتاب الحذر المستثمرين فى الوقت الذى قد يدفع فيه وباء فيروس كورونا الاقتصاد الياباني، المتضرر بفعل جراء زيادة فى ضريبة المبيعات فى أكتوبر، إلى الركود.

وأغلق المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعا 0.89% إلى 23400.70 نقطة بينما تعافى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا من أدنى مستوى إغلاق فى أربعة أشهر والذى بلغه أمس الثلاثاء ليغلق مرتفعا 0.37% إلى 1671.86 نقطة.

وعوضت أسهم أشباه الموصلات وشركات صناعة المكونات الإلكترونية، والتى قادت الهبوط يوم الثلاثاء بعد تحذير من أبل، بعض خسائرها.

وارتفع سهم موراتا للتصنيع الموردة لأبل 2.8% ليتصدر قائمة الأسهم الأفضل أداء على المؤشر توبكس 30 الأساسي، بينما ربح سهم شين-إيتسو كيميكال 1.4 %.

وزاد سهم سومكو، التى أعلنت عن إعادة شراء أسهم 4.1 %بينما تقدم سهم أدفانتست 4.1 % أيضا.

وتراجع سهم نيبون ستيل 3.6 % إلى أدنى مستوى فى 16 عاما ونصف العام.


الأسهم اليابانية

قيروس كورونا

كورونا

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بورصة طوكيو

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