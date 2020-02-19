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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 19- 2-2020

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 19- 2-2020 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19-2-2020، وذلك بعد إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.859 مليار جنيه.
 

إيقاف تداول 5 شركات

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مجموعة عامر القابضة، الألومنيوم العربية، مصر بنى سويف للأسمنت، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

 

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.859 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 149.3 مليون ورقة مالية بقيمة 678.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.4 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 49.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.21%، والعرب على 20.09% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.68%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 562.5 ألف جنيه، 77.2 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 15.6 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 66.6 مليون جنيه، على التوالي.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 15624 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5105 نقطة.
  
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1241 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100" عند مستوى 1358 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 602 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 14.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.08%
 
 
- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.614 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.86%
 
 
- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 15.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.61%
 
 
- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 3.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.57%
 
- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.809 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.39%
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 33.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.89%
 
 
- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 4.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.69%
 
 
 - الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 8.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%
 
 
 
- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 5.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.66%
 
 
- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير إغلاق 2.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.44%
 
 
 

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