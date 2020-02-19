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أرقام صادمة.. تضاعف عدد الأشخاص المصابين بالخرف بحلول عام 2050

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:32 م
أرقام صادمة.. تضاعف عدد الأشخاص المصابين بالخرف بحلول عام 2050 الزهايمر والخرف
كتب بيتر إبراهيم

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أطلقت جمعية الزهايمر في أوروبا تقريراً جديداً يعرض نتائج تحليلها التعاوني لدراسات الانتشار الحديثة وتحديد معدلات انتشار محدثة للخرف في أوروبا، وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية ، تم إجراء عدد من الأعمال المهمة لتقدير معدل انتشار الخرف على المستوى الأوروبي ، بما في ذلك:

  • دراسة EURODEM في أوائل الثمانينات (تم تحديثها عام 2000)
  • مشروع الزهايمر أوروبا التعاون الأوروبي بشأن الخرف- EuroCoDe (2006-2008)
  • "ALCOV "، أول عمل مشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الخرف (2011-2013).

ونظرًا لأن أحدث هذه الدراسات يبلغ من العمر ست سنوات ، فقد أدركت جمعية الزهايمر في أوروبا أهمية وضع تقديرات أكثر حداثة لانتشار الخرف ، وذلك باستخدام أحدث المؤلفات الأكاديمية حول هذا الموضوع.

والنتائج الرئيسية لهذا التقرير الجديد لمرض الزهايمر في أوروبا تشمل:

  • بالنسبة للرجال ، كان هناك انخفاض في انتشار الخرف في جميع الفئات العمرية على مدى السنوات العشر الماضية عند مقارنتها بتقديرات EuroCoDe الصادرة عن مرض الزهايمر في أوروبا لعام 2008.
  • وبالنسبة للنساء ، بصرف النظر عن الفئة العمرية للنساء بين 75 و 79 عامًا ، حدث انخفاض في معدل انتشار الخرف على مدى السنوات العشر الماضية عند مقارنته بـ EuroCoDe.
  • ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الخرف في الاتحاد الأوروبي (EU27) بحوالي 7853705.

وسيتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الخرف في أوروبا تقريبًا بحلول عام 2050 ، ليصل إلى 14298671 في الاتحاد الأوروبي و 18846286 في جميع المنطقة الأوروبية.

 


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