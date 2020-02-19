أخبار البورصة اليوم الأربعاء 19-2-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 19-2-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.859 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 شركات وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مجموعة عامر القابضة، الألومنيوم العربية، مصر بنى سويف للأسمنت، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.859 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.859 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 149.3 مليون ورقة مالية بقيمة 678.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.4 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 49.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.21%، والعرب على 20.09% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.68%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 562.5 ألف جنيه، 77.2 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 15.6 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 66.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 15624 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1241 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100" عند مستوى 1358 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 602 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة. أميرالد للاستثمار العقارى كشف مصدر بسوق المال، عن تغطية اكتتاب نسبة 28% شركة إميرالد للاستثمار العقارى بالكامل بقيمة 202.3 مليون جنيه، وتم تقسيمه بواقع 95% فى اكتتاب خاص للمؤسسات وذوى الملاءة المالية بواقع 66.5 مليون سهم، و5% فى اكتتاب عام بواقع 3.5 مليون سهم. كشف مصدر بسوق المال، عن تغطية اكتتاب نسبة 28% شركة إميرالد للاستثمار العقارى بالكامل بقيمة 202.3 مليون جنيه، وتم تقسيمه بواقع 95% فى اكتتاب خاص للمؤسسات وذوى الملاءة المالية بواقع 66.5 مليون سهم، و5% فى اكتتاب عام بواقع 3.5 مليون سهم.

ويبلغ عدد الأسهم المكتتب فيها 70 مليون سهم بسعر 2.89 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه.

وكانت شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، قد تولت دور سمسار فى الطرح الخاص لنحو 28% من أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقارى بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه، بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الطرح.

وفى هذا السياق، أكد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن هذا الطرح هو الأول فى البورصة المصرية خلال 2020 ويأتى فى ظل المؤشرات الإيجابية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة من قبل الحكومة المصرية.