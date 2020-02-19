أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها وزيرة التضامن: تنفيذ خطة تعزيز قيم المواطنة بقيمة 12 مليون جنيه بالمنيا، والتموين تضبط 4 أطنان مخللات غير صالحة بالشرقية، والأرصاد: غدا طقس أمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 10 درجات.

الرئيس السيسى يصدر قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير

وزيرة التضامن: تنفيذ خطة تعزيز قيم المواطنة بقيمة 12 مليون جنيه بالمنيا

التموين تضبط 4 أطنان مخللات غير صالحة بالشرقية

التموين: صرف 50% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

الصحة: فحص 341 ألف طفل بمبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

الصحة: إطلاق 59 قافلة طبية مجانية بـ 25 محافظة تستمر حتى نهاية الشهر الحالى

مساعد وزير الصحة يروى يوميات العائدين من ووهان من الاستقبال حتى الرحيل

وزير القوى العاملة يبحث مع السفير الألمانى تطوير مراكز التدريب المهنى

الأرصاد: غدا طقس أمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 10 درجات

65 يوما يتبقى على الشهر المعظم.. يبدأ فلكيا الجمعة 24 أبريل

الزراعة: مشروع تجفيف الطماطم يحقق قيمة مضافة ويعظم العائد الاقتصادى

الزراعة: قافلة بيطرية بالمجان لعلاج الخيول والجمال بنزلة السمان بالهرم

وزير الزراعة: توجيهات من القيادة السياسية بالتعامل بجدية مع مشاكل وشكاوى المواطنين

الزراعة: تأهيل 10 آلاف مطبق مبيدات.. وبرامج تدريبة منعا للرش العشوائى

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

الرى: إزالة 77 مخالفة على النيل فى 8 محافظات.. اعرف التفاصيل

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

جامعة القاهرة تجرى الكشف الطبى على 4650 حالة ضمن قافلتها بأسوان وعلاجهم مجانا

استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة عرض كليب لراقصة بأحد الفصول

انهيار جزئى لعقار بالسيدة زينب والحماية المدنية تخلى السكان.. صور

نائب وزير التعليم: توقيع أقصى عقوبة فى واقعة وجود شيشة داخل مدرسة بأكتوبر