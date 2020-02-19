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أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة واقعة كليب الراقصة داخل المدرسة
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها وزيرة التضامن: تنفيذ خطة تعزيز قيم المواطنة بقيمة 12 مليون جنيه بالمنيا، والتموين تضبط 4 أطنان مخللات غير صالحة بالشرقية، والأرصاد: غدا طقس أمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 10 درجات.

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