أجنبى نصب على صاحبة أتيليه يعترف: "بحوش عشان أجيب توك توك"

أدلى المتهم بالنصب على سيدة معاقة، والاستيلاء منها على مبلغ 50 ألف جنيه، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة معه، حيث تبين أنه أجنبى الجنسية ومقيم فى مصر منذ عدة سنوات، كما تبين أنه يقوم بممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بسبب عدم حصوله على أى عمل محدد له، وأن أى صاحب عمل يستبعده من العمل بسبب سوء سلوكه.



وأضاف المتهم، أنه بسبب عدم حصوله على عمل قرر ممارسة نشاطه الإجرامى، حيث تخصص فى النصب على المواطنين، وذلك لجمع أكبر قدر من المبالغ المالية، التى سيستخدمها بعد ذلك فى شراء دراجة بخارية "توك توك" للعمل عليه لصالح حسابه الشخصى، متابعًا أنه كان دائم الرصد لإحدى جارته فى المنطقة التى يقطن بها بمدينة نصر، والتى تعمل فى مهنة الخياطة، والتى تمتلك "أتليه" صغير تقوم بصنع الملابس الحريمى به وبيعها إلى زبائنها، موضحًا أن ذلك ما دفعه للتفكير فى النصب عليها، بعد أن أوهمها بقدرته على شراء مكن خياطة حديث بسعر أقل من سعر المصانع فى السوق المحلى.



واستكمل المتهم، أنه عرض عليها بالفعل كتالوجات لصور مكن خياطة حديث لإحكام خطته الشيطانية وإيهامها بقدرته على جلب وشراء هذا المكن الحديث بسعر أقل من سعر السوق، مضيفًا أن السيدة الضحية بالفعل ابتلعت الطعم ووثقت به، حيث طلبت شراء 20 ماكينة حديثة كى تتمكن من فتح مصنع خياطة حديث، بمبلغ 100 ألف جنيه، مضيفًا أنها دفعت نصف المبلغ مقدمًا له "50 ألف جنيه"، على أن تقوم بسداد باقى المبلغ على أقساط شهرية عقب تسلمها للمكن الجديد وبدء العمل.



وأوضح المتهم، أنه عقب تسلمه المبلغ من السيدة الضحية الــ50 ألف جنيه، اختفى من المنطقة، وأغلق هاتفه المحمول، حتى لا يتم الوصول إليه، مضيفًا أنه كان بصدد شراء التو توك والبدء فى العمل عليه، موضحًا أنه كان ينوى بعد أن يتيسر له الحال رد المبلغ إلى السيدة، إلا أنه جرى إلقاء القبض عليه من قبل رجال الشرطة قبل ذلك.



البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة مدینة نصر أول مفاده تلقيه بلاغًا من "نادیة.ك.م"، 34 سنة، ترزى حریمى ومن ذوى الإعاقة الحركیة، بتضررھا من السودانى الجنسیة "أشرف م"، 40 عاطل ومقیم بذات العنوان لقیامه بالنصب علیھا والاستیلاء منها على مبلغ مالى 50 ألف جنیه عقب إیھامھا بقدرته على توفیر ماكینات خیاطة مستوردة، وسیارة لذوى الاحتیاجات الخاصة.



وبإجراء التحریات وجمع المعلومات تبین صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المشكو فى حقھ تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطھ وبحوزته مبلغ مالى 5 آلاف جنیھ، وبمواجھته بما جاء بأقوال المبلغة أیدھا واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه، وأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة.



وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصیة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 7337 لسنة 2020م جنح مدينة نصر، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.