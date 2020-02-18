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749 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجلس التعاون عام 2019

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:00 ص
749 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجلس التعاون عام 2019 حاويات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الدول العربية خلال شهر نوفمبر والفترة من "يناير/نوفمبر" لعام 2019، نحو 854 مليون و458 ألف دولار، مقابل 866 مليون و689 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بتراجع طفيف بلغ نحو 12 مليون و140 ألف دولار.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على حصة كبيرة من إجمالي حجم التبادل التجاري مع الدول العربية خلال عام 2019، حيث بلغت نحو 749 مليون و186 ألف دولار خلال الفترة عام 2019، مقابل 776 مليون و910 ألف دولار عام 2018، بتراجع بلغ نحو 27 مليون و724 ألف دولار.

وكانت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول من حيث حجم التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ نحو 382 مليون و679 ألف دولار عام 2019، يليه دولة الإمارات وبلغ حجم التبادل التجاري عام 2019 نحو 166 مليون و332 ألف دولار، يليه التبادل التجاري مع دولة الكويت وسجل نحو 152 مليون و694 ألف دولار، ثم دولة البحرين وسجل التبادل التجاري معها 39 مليون و250 ألف دولار، وأخيرا دولة عمان وكان التبادل التجاري معها نحو 6 ملايين و654 ألف دولار.

وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية زيادة طفيفة خلال العام الماضي 2019، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 131 مليون و348 ألف دولار، مقابل 128 مليون و740 ألف دولار، بزيادة بلغت نحو مليوني و608 ألف دولار.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

التبادل التجارى

دول مجلس التعاون

اخبار الاقتصاد

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