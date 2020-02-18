5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

كتب إيهاب المهندس

اقتربت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وبحضور المستشار وائل بركات مدير نيابة حلوان الكلية من تسطير، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط فى أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، بعد سماع مرافعة النيابة العامة فى الدعوى، ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات منها ..

المحطة الأولى .. الحكم الأول على المتهمين

فى 17 إبريل 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.

المحطة الثانية ..إعادة محاكمة المتهمين

فى7 يوليو 2019، قبلت محكمة النقض طعن المتهمين وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

المحطة الثالثة .. نظر أولى جلسات إعادة المحاكمة

حددت محكمة الاستئناف جلسة 22 ديسمبر 2019، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين بالقضية.

المحطة الرابعة .. مرافعة النيابة

فى 10 فبراير 2020، استمعت المحكمة لمرافعة المستشار وائل بركات مدير نيابة حلوان الكلية، ومن أبرز ما جاء فيها : سيدى الرئيس، حضرات السادة المستشارين الأجلاء، جئنا اليوم إلى محراب عدالتكم المقدس ممثلين لمجتمع تألم طويلا وبكى كثيرا، على عزيز فقد، وغالى سقط، ممثلين لمجتمع يعتدى عليه بين الحين والآخر تارة باسم الدين وآخرى باسم السياسة، نسوق إليكم فئة باغية، ذوى لحى بيضاء، ضلوا وأضلوا، نسوق إليكم زمرة من الفجار الذين طاشت أحلامهم وعمت بصائرهم ومرضت قلوبهم وخبثت نفوسهم، أناس استحلوا كبائر ما نهموا عنه، وأحلوا ما حرم الله وظنوا زورا وبهتانا.

المحطة الخامسة ..مرافعة الدفاع

فى 12 فبراير الجارى استمعت المحكمة لأولى جلسات مرافعة الدفاع، والذى التمس براءة موكليهم وانتفاء التهم الموجه إليهم، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 28 مارس المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

كانت محكمة النقض، قضت فى يوليو الماضى، بقبول طعن المتهمين فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت فى وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين فى قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

جدير بالذكر أن مدينة حلوان شهدت العديد من أحداث الشغب بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان، ولعل أبرزها محاولة اقتحام مركز شرطة حلوان والتى تورط فيها 68 متهمًا وحصلوا على احكام ما بين الإعدام والمشدد من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حين فريد، فى اتهماهم بالانضمام لجماعه أسست على خلاف احكام القانون والقتل العمد والشروع فى القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق.

ومن ضمن أحداث العنف التى شهدتها حلوان أحدث حرق سيارة النجدة بمنطقة حدائق حلوان، والتى حصل فيها المتهمين على أحكام بالسجن المشدد والبراءة، فى اتهماهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق.