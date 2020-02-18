33 مليار دولار تكلفة إزالة 110 ملايين لغم تقتل 26 ألف شخص سنويا.. فيديو

تمثل الألغام الأرضية أخطر أسلحة الحرب التى يبقى خطرها حتى بعد انتهاء الحروب، لتهدد المدنيين، وتعطل مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية، فى المناطق التى تتواجد بها،خلافا لتسببها فى قتل وإصابة آلاف المدنيين، ومصطلح شبيه هو كسح الألغام على عمليَّة تسبقها وهى الكشف عن أماكن الألغام.

ويوجد فى العالم أكثر من 100مليون لغم، تكلف إزالتها مليارات الدولارات، ورغم ذلك فإن معدلات نشر ألغام جديدة أصبحت تسير بوتيرة أسرع، وجد نوعان من إزالة الألغام يتمَّان لأغراضٍ وبوسائل مختلفة، هما الإنسانية والعسكرية.

وتتعدَّد الأدوات المستعملة فى مهمة إزالة الألغام كثيرًا، وقد شمل كسحها واكتشافها تاريخيًا أساليب تعتمد على حيواناتٍ مُدرَّبة مثل الكلاب والجرذان، إلا أن معظم عمليات كسح الألغام الآن تتم بكاشفات المعادن وعربات خاصة مُزوَّدة بالعديد من الآلات الميكانيكية، كما وتوجد طرق عديدة غريبة مقترحة ومجرَّبة مثل استعمال البكتيريا والموجات الصوتية وغير ذلك.

ويقول موقع "هاو ستوف ووركز"، الأمريكى، أن نسبة نشر الألغام الأرضية الجديدة، تساوى 25 ضعفا، لما يتم إزالته فى عمليات تطهير الألغام، التى تحدث حول العالم، وأضاف الموقع: "التقنيات المتطورة، جعلت العثور على الألغام الأرضية، أكثر سهولة، لكن النتائج تتلاشى أمام ما يتم نشره من ألغام جديدة حول العالم"، وأضاف: "ستبقى تلك الألغام أكبر خطر يهدد الجنود والمدنيين، على السواء، فى ظل استمرار بعض الدول، فى نشرها حول العالم".

ويتم استخدام الألغام الأرضية، لحماية المواقع العسكرية، فى وقت السلم، أو لإغلاق الممرات البرية الاستراتيجية، التى يمكن لقوات العدو أن تستخدمها لشن هجوم برى، فى وقت الحرب، لكن خطرها يبقى بعد انتهاء القتال.

ونقلت وكالة سبوتنك الروسية عن الموقع 9 معلومات عن الألغام الأرضية، التى تمثل أكبر خطر يهدد البشر حول العالم:

1- يوجد فى العالم 110 ملايين لغم، تم نشرها فى حقول ألغام، فى العديد من الدول.

2- تكلفة إزالة تلك الألغام نحو 33 مليار دولار، لكن هذا الرقم لا يتضمن أى ألغام جديدة يتم نشرها، فى الوقت الحالي.

3- حجم الألغام الأرضية، التى لم يتم استخدامها، حتى الآن، تصل إلى نحو 250 مليون لغم.

4- يتم نشر 2.5 مليون لغم أرضى، حول العالم كل عام.

5- منذ عام 1975، وصل عدد البشر، الذين قتلتهم الألغام الأرضية، إلى مليون شخص.

6- تقتل الألغام الأرضية 26 ألف شخص، كل عام، ويروح ضحيتها 70 شخصا يوميا.

7- تكلفة اللغم نحو 3 دولارات، لكن إزالته تكلف نحو 1000 دولار أمريكى.

8- يوجد فى العالم نحو 350 نوع من الألغام الأرضية، التى تستخدم لأغراض عسكرية.

9- فى حرب فيتنام، كانت الألغام الأرضية مسؤولة عن 33 %، من حجم الإصابات، التى تعرض لها الجيش الأمريكى.

يذكر أن القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذتا تدريبًا بحريًا عابرًا بمنطقة تدريب اللنشات والصائدات بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، بمشاركة صائدة الألغام المصرية (البرلس) وصائدة الألغام الفرنسية.(CAPRICORNE)

وتعانى الأراضى المصرية من ضمن الدول التى تعانى من خطر الألغام، وحصيلة 4 حروب، سواء فى الشمال الغربى بسبب الحرب العالمية الثانية، وكذا سيناء بسبب العدوانت الثلاثى والاحتلال الإسرائيلى للأراضى المصرية والعربية، والتى وصلت حوالى 23 مليون لغم، غالبية الألغام فى الأراضى المصرية مضى عليها عشرات الأعوام، وأصبح غالبيتها مدفون تحت سطح الأرض بصورة تجعل استخدامها فى حاجة إلى أموال طائلة وقدرات بشرية هائلة.

وخلال السنوات الخمسة عشر الماضية تم استخراج أكثر من سبعة ملايين لغم خلفتها الحرب العالمية الثانية فى الصحراء الغربية فى مصر، إضافة إلى مليون لغم من سيناء.