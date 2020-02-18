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وكيل تعليم الغربية يكلف باستخدام المطهرات فى النظافة وسد العجز ببعض التخصصات

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:39 م
وكيل تعليم الغربية يكلف باستخدام المطهرات فى النظافة وسد العجز ببعض التخصصات المهندس ناصر حسن وكيل تعليم الغربية
الغربية – عادل ضرة

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تفقد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير العملية التعليمية داخل عدد من المدارس بإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث زار مدرسة شونى الابتدائية الفصل الواحد، وتلاحظ وجود بعض السلبيات داخل المدرسة، ووجه بتلافى هذه السلبيات فورا خلال 24 ساعة، على أن تتم متابعة المدرسة من قبل مدير عام الإدارة.

كما زار مدرسة شونى الابتدائية، وتلاحظ نظافة المدرسة، وتواجد الأمن الإدارى، كما لاحظ وجود كاميرات المراقبة لزيادة التأمين بالمدرسة، ونظافة الحمامات.

وأوصى وكيل الوزارة باستخدام المطهرات في النظافة، حفاظا على سلامة الطلاب، كما تلاحظ وجود عجز في بعض التخصصات، وعلى الفور أمر مدير عام الإدارة، بالتواصل مع إدارة التوجيه والمرحلة، لسد العجز فورا.

من ناحية أخرى، وزع العميد أسامة منجى، مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، كتيب يحمل اسم مبادرة "كلنا واحد" على طلبة المدارس بإدارتى شرق وغرب المحلة التعليمية، للرسم والتلوين وبه بعض الصور والعبارات والقصص التى تؤكد على حُسن العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، بالتنسيق بين قطاع حقوق الإنسان بمديرية امن الغربية، ومديرية التربية والتعليم، بحضور المهندس ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومحمد حموده مدير الأمن الإدارى بمديرية التربية والتعليم، ومحمد فاروق مدير إدارة غرب المحلة التعليمية، والدكتور هانى مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية.

واستهدفت المبادرة إدارتى شرق وغرب المحلة، حيث تم زيارة مدارس الشهيد عادل غانم الابتدائية بشرق المحلة، ومدرستى أم المؤمنين الابتدائية، وصلاح الدين الرسمية للغات بغرب المحلة، وتم المرور داخل الفصول وشرح دور جهاز الشرطة والخدمات التى تقوم بها، وأرقام التليفونات الخاصة بشرطة النجدة، والحماية المدنية، ونجدة الطفل وغيرها.

يأتي ذلك تفعيلاً لمبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية، بأهمية المشاركة المجتمعية من وزارة الداخلية، وتفعيلاً للدور المجتمعى والإنسانى لهيئة الشرطة.

 

 


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