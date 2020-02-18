وكيل التعليم بالقليوبية يكرم الفائزين بمسابقات لمحات فى دولة الهند

القليوبية إبراهيم سالم

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على أهمية تنمية ملكات الإبداع لدى الطلاب واستثمار طاقاتهم استثماراً حسنا بالتوازى مع توفير كافة متطلبات التعليم والعلم والمعرفة وخلق بيئة خصبة مشجعة ومحفزة للابتكاروالإبداع الفكرى والفنى والمعرفي .

وأشار، خلال تكريمه للطلاب والمعلمين وقيادات توجيه عام التربية الفنية بالمديرية المتميزين والفائزين فى مسابقات لمحات فى الهند وأدم حنين والبيئة التى نظمتها وزارة التربية والتعليم الى أن هؤلاء الطلاب الفائزين يمثلون نواة للتقدم فى مصر وبذرة للأمل تنمو فى مصر المستقبل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ورعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية .

حيث قام وكيل وزارة التربية والتعليم بتكريم 27 طالبا ومعلما من المتميزين فى مسابقات التربية الفنية التى نظمتها الوزارة وهى مسابقات لمحات من الهند وأدم حنين والبيئة وذلك بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية ووافي الشرقاوى موجه عام التربية الفنية .

كما قام وكيل وزارة التعليم ووكيل المديرية بتكريم سعيد ندا ابراهيم مدير ادارة شرق شبرا ويحي الدسوقى العمراوى مدير الشئون التنفيذية بالإدارة لتميزهم فى التنظيم للمسابقة العالمية لمحات فى الهند والتى اقيمت بمدرسة زوسر برنسز للغات وتكريم فريق العمل المشرف على اعمال التنظيم وهم شاهندة عطية محمود مدير مدرسة زوسر وشاهندة سيد ابو بكر موجه التربية الفنية بالإدارة وروحية صبيح موجه اول تربية فنية وهنادى محمد فتحى منسق وتكريم الطالبة أحلام عبد الله البدرى بدره وشهادة تقدير لفوزها بمسابقة البيئة .

وفي إدارة بنها تم تكريم كلا من تامر محمد عبد البارى ( معلم متميز ) وتكريم كلا من الطلاب رودينا محمد عبد الحميد بالمرحلة الإبتدائية والطالبة منه أحمد السيد بالمرحلة الإبتدائية وكذلك الطالبة نورهان حازم بالمرحلة الإعدادية والطالب عمرو مجدى ابراهيم لتميزهم فى مسابقة ادم حنين .

وفى إدارة القناطر الخيرية تم تكريم كلا من يسرا سامى الطباخ ( معلمة متميزة ) والطالب حسام حسن السيد سليمان بشهادة تقدير ودرع بمسابقة البيئة والطالب احمد محمد حسن بالمرحلة الإبتدائية لتميزه فى مسابقة ادم حنين .

وفى إدارة قليوب تم تكريم كلا من وليد رأفت احمد دنيا ابراهيم ( معلمان متميزان ) والطالبة حنين محمد سيد بشهادة تقدير ودرع بمسابقة البيئة، وفى غرب شبرا تم تكريم الطالبة اسراء عاطف عبد الحميد ( مسابقة ادم حنين ) المرحلة الثانوية، وفى ادارة كفر شكر تم تكريم الطالببة اميرة اشرف عبد الفتاح بالمرحلة الإعدادية بمسابقة ادم حنين، وفى ادارة شبين القناطر تم تكريم كلا من رباب فتحى ووليد محمود بدوى بمسابقة لمحات فى الهند .

وفى ادارة طوخ تم تكريم الطالبة شهد عاطف محمد بمسابقة البيئة، وفى ادارة العبور تم تكريم الطالبة يارا ايمن محمد وسوسن عبد الفتاح بالمرحلة الإعدادية بمسابقة ادم حنين .