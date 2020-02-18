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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:33 م
خالد صلاح
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وكالة الطاقة الذرية تنتهى من مراجعة إجراءات السلامة النووية فى محطة فنلندية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:10 م
وكالة الطاقة الذرية تنتهى من مراجعة إجراءات السلامة النووية فى محطة فنلندية الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ا ش ا

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 أنهى فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءات مراجعة السلامة النووية في محطة "لوفيسا" الفنلندية.
ووفقا لبيان صادر عن الوكالة الدولية اليوم /الثلاثاء/، فإن المحطة الفنلندية عززت من إجراءات السلامة التشغيلية في العديد من المجالات مثل إدارة الحوادث الشديدة والتأهب لحالات الطوارئ، كما شجع فريق خبراء الوكالة على مواصلة التحسينات في عدد من المجالات، منها أعمال الصيانة.
وذكر البيان أن المحطة النووية " لوفيسا " تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق مدينة فينيش بالقرب من العاصمة /هلسنكي/، وتتكون من مفاعلين يعملان بالماء المضغوط بقوة 531 ميجاوات، حيث تولد فنلندا حوالي ثلث احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية.
 
وأشار البيان الى أن بعثات خبراء الوكالة تهدف إلى تحسين السلامة التشغيلية من خلال التقييم الموضوعي لأداء السلامة باستخدام معايير السلامة التى وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية واقتراح توصيات ومقترحات لتحسين الاداء فى المحطات النووية عند الضرورة.
 
 

الطاقة الذرية

السلامة النووية

فنلندا

لوفيسا

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