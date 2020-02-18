وزير قطاع الأعمال: توفير تمويل لتحفيز إحلال التاكسى إلى سيارة كهربائية

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوازرة تعمل على استراتيجية لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية محليًا، إلا أنه ذلك يتطلب تحفيز لشرائها فى فترة التشغيل الأولى من خلال دعم الدولة لها، عبر عدة محفزات أبرزها إنشاء محطات شحن تبيع أسعار كهرباء بسعر التكلفة دون دعم أو مغالاة فى الربح، ثانيا مبلغ نقدى لكل مشترى لسيارة كهربائية، ثالثا توفير برامج تمويل على المدى الطويل لإحلال التاكسى من الأبيض والأسود لسيارة كهربائية.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد مشاركة بين شركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء.

وبشأن تفاصيل عمل شركة التصدير لأفريقيا، قال وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم الدعوة إلى جمعية تأسيسية الأسبوع المقبل لبدء نشاط الشركة.

وقع العقد كل من هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون"، شريف بندارى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، بحضور ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وبمقتضى هذا العقد ستقوم شركة "آيكون" بتطوير وإنشاء فندق سياحى من الفئة الممتازة خمسة نجوم مكون من عدد 200 غرفة وجناح فندقى ومطاعم وقاعات اجتماعات وحفلات وجيمانيزوم ونادى صحى وغيرها من الملحقات، وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 1.5 مليار جنيه.