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وزير العدل يفتتح المحكمة الاقتصادية والأسرة بالإسماعيلية الخميس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:46 م
وزير العدل يفتتح المحكمة الاقتصادية والأسرة بالإسماعيلية الخميس المستشار عمر مروان وزير العدل-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، بعد غدا الخميس، المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة بالإسماعيلية بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وذلك بعد تطويرها.

 

يولى وزير العدل عمر مروان منذ توليه حقبة العدل، أهمية كبيرة للمحاكم وتطويرها من خلال تكيف مساعده لشئون أبنية المحاكم ودور الشهر العقارى بسرعة التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وتجهيزها جميعاً بالشكل اللائق؛ بما ييسر العمل على القضاة والمتقاضين والعاملين بالمحاكم.

 

كما وجه وزير العدل بمراجعة احتياجات المحاكم واستراحات القضاة من آثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخازن، إلى جانب إرسال تكليفات فورية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية وإرسال أوامر الدفع إلى المحاكم.

 

وكلف وزير العدل مساعده لشئون المتابعة والإنجاز، بتشكيل لجان حصر ومعاينة لمتابعة تنفيذ التعليمات، وعلى الفور بدأت هذه اللجان في تنفيذ مهامها الأسبوع الماضى على أرض الواقع وتمكنت من معاينة محاكم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنها كمرحلة أولى.

 

وجرى إعداد تقارير تفصيلية باحتياجات المحاكم وما تم تلبيته منها والباقى، ورفعها لوزير العدل الذى أمر بتلبية كافة هذه المتطلبات وسد كافة الاحتياجات في اسرع وقت، وسوف تتوالى المعاينات والمتابعة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية

 

 


وزير العدل

افتتاح محكمة

المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية

محكمة الاسرة الاسماعيلية

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