وزير الصحة الفرنسى الجديد يحذر من تحول "كورونا" إلى جائحة

رويترز

قال وزير الصحة الفرنسى الجديد أوليفيه فيران اليوم الثلاثاء إن هناك "خطرا كبيرا" لأن يتحول انتشار فيروس كورونا الجديد إلى جائحة. وقال فيران لإذاعة فرانس إنفو ردا على سؤال عن إمكانية تحول فيروس كورونا إلى جائحة "هذا افتراض عملى وخطر كبير".

وأضاف أن فرنسا مستعدة للتعامل مع كل الاحتمالات ونظامها الصحى قوى ومجهز بما يكفى. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فالجائحة هى انتشار مرض جديد على مستوى العالم.

كانت وزيرة الصحة الفرنسية، أنيس بوزين قد تركت منصبها، معلنة استقالتها والدموع تملأ عينها، استعداداً لخوض سباق الانتخابات البلدية في باريس باسم حزب "الجمهورية إلى الأمام" (الحاكم) بعد انسحاب مرشح الحزب بنجامان جريفو إثر فضحية جنسية، فيما طمأن وزير الصحة الجديد أوليفيه فيران الفرنسيين بمواصلة جهود بوزين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقبل نحو شهر من الانتخابات البلدية، أبدت وزيرة الصحة السابقة مشاعرها العميقة في حفل تسليم الوزارة لخليفتها أوليفييه فيران، لتتفرغ لرئاسة قائمة "حزب الجمهورية للأمام" الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لانتخابات البلدية المقررة 15 مارس/آذار المقبل، بدلاً من بنجامين جريفو الذي كان مرشحاً قبل أن يتم تسريب مقاطع جنسية له تسببت في اعتزاله الحياة السياسية، بحسب مجلة "لونوفل أوبسيرفاتور" الفرنسية.

وأعلنت فرنسا إصابة 12 مريضاً بفيروس كورونا المستجد، بينما توفى أحدهم وهي حالة الوفاة الأولى في أوروبا.