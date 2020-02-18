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وزير الزراعة: توجيهات من القيادة السياسية بالتعامل بجدية مع مشاكل وشكاوى المواطنين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:02 م
وزير الزراعة: توجيهات من القيادة السياسية بالتعامل بجدية مع مشاكل وشكاوى المواطنين لقاء وزير الزراعة ومدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء
كتب عز النوبى

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بجدية مع مشاكل وشكاوى المواطنين وأصدر توجيهاته إلى جميع قيادات الوزارة بالتنسيق والتعاون الكامل مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة وأيضا رفع المعاناة عن المزراعين وأكد أنه سوف يتابع  ذلك بنفسه.


 جاء  ذلك خلال استقبال  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، حيث بحث وزير الزراعة، معه آليات التفاعل مع مشاكل وشكاوى المواطنين وسرعة حلها، خاصة وأن وزارة الزراعة من الوزارات الخدمية التى تتعامل مع جميع المواطنين من خلال مسئوليتها عن إنتاج الغذاء.

من ناحيته عرض الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية على السيد القصير وزير الزراعة موقف ومؤشرات أداء الجهات التابعة للوزارة بشأن شكاوى المواطنين والمزارعين المتخلفة ونسبة الاستجابة لها وقال إن  الحكومة حريصة على تنويع وتيسير سبل تواصل المواطنين مع المنظومة وأشار إلى أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 16528.

وتابع أنه يتم التواصل من خلال موقع المنظومة على شبكة الإنترنت www.shakwa.eg  ومن خلال الواتس آب وفى المحطات الرئيسية لمترو الأنفاق وتطبيقى المحمول "فى خدمتك" و "ايجابى" وأيضا متابعة بعض الشكاوى التي تنشر في وسائل الإعلام والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مضيفا أنه حتى أول أمس استقبلت المنظومة مليون شكوى من المواطنين منذ تولى الدكتور  مصطفى مدبولي المسئولية في يونيو 2018 ويتم التعامل معها وفحص محتواها وتقوم الوزارات والمحافظات والجامعات والأجهزة والهيئات باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لطبيعة كل منها.

حضر اللقاء اللواء محمود يحيى مدير متابعة الجهات الحكومية، ونشوى يحيى مسئول المتابعة بالمنظومة.


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