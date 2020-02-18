سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الألمانى يلتقى نظيره الهندى غدا فى برلين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:01 م
وزير الخارجية الألمانى يلتقى نظيره الهندى غدا فى برلين هايكو ماس،
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 يلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، غدا الأربعاء، مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشنكار، في برلين.
وتتناول المحادثات - وفقا لبيان صادر عن الخارجية الألمانية اليوم /الثلاثاء/ - بحث القضايا والإقليمية، إضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
ومن جهة اخرى أعلن وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، الاحد الماضى تشكيل لجنة متابعة دولية لمواصلة التنسيق حول الأوضاع فى ليبيا، وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نائبة المبعوث الأممى إلى ليبيا، إن الوضع فى ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين، وأكد ماس أهمية البدء بالمفاوضات السياسية فى ليبيا قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى سعى المجتمع الدولى للتوصل إلى اتفاق ملزم بوقف إطلاق النار فى ليبيا .
 
وقال وزير الخارجية، إنه يتعين على كافة الأطراف الالتزام بمقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، معربا عن توقعه بالتزام جميع الأطراف بالالتزام بمخرجات المؤتمر.
 
وأضاف وزير خارجية الألمانى، أنه يتعين على المجتمع الدولى مراقبة كل مسارات إيصال الأسلحة إلى ليبيا، موضحا أن بعض الجماعات المسلحة تستخدم الطرق البرية والبحرية لنقل الأسلحة.
 
 
 
وانطلقت اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، بمشاركة دول إقليمية ودولية فى مقدمتها مصر، وذلك لبحث توحيد الموقف الدولى حول آلية حل الأزمة الليبية، ودعم أى حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية.
 
وكان هايكو ماس وزير الخارجية الألمانى، قد دعا كل الأطراف المعنية الالتزام بمقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، كاشفا عن تعرض الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا لانتهاكات كثيرة، وقال وزير الخارجية الألمانى فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، هناك خروق لقرار حظر السلاح بشأن ليبيا، ونحن على علم بتهريب السلاح إلى ليبيا عبر البحر والبر.
 
وأضاف الوزير الألمانى خلال المؤتمر، أن الهدنة فى ليبيا واهية والوضع الاقتصادى يتدهور، ويجب على كل الأطراف الالتزام بمقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.
 
 ودعت الأمم المتحدة إلى وقف كل التدخلات الخارجية فى الملف الليبى، محذرة من أن الوضع الميدانى هناك هش ومقلق.

هايكو ماس

الهند

سوبرامانيام جيشنكار

برلين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة