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وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم ..صور

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:26 ص
وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم ..صور وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم
كتب محمد صبحى

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وصل منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى مقر انعقاد  مؤتمر التعليم الدولى السادس، والمنعقد من الفترة 18 لـ20 فبراير الجارى، بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.
 
وفور وصول الوزير تفقد جناح الجامعات الحكومية والخاصة المشاركة فى المعرض المقام على هامش المؤتمر الدولى السادس للتعليم العالى لعرض البرامج الدراسية فى الجامعات.
 
وحرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى على الاستماع غلى البرامج الدراسية من المشاركين فى المعرض والمتاحة للدراسة والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب والقائمين على المعرض من قيادات الجامعات.
 
ويناقش المؤتمر آليات التسويق للبرامج الجديدة والمتميزة والدولية المشتركة مع جامعات عالمية، من جامعات مصرية مثل: "القاهرة - عين شمس - حلوان - بنها.
 
وتسعى الجامعات الجديدة وفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدراية الجديدة وكذلك الجامعات الخاصة والأهلية، إلى مناقشة آليات جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية.
 
ويعد المؤتمر بروفة للمنتدى الدولى العالمى الثانى الذى تنظمه وزارة التعليم العالى فى إبريل المقبل بمشاركة مئات الشخصيات العالمية.
 
 كما يناقش الملتقى المتطلبات القيادية للتحول نحو جامعات الجيل الرابع والمعارف الضرورية والمهارات المطلوبة للشرائح المختلفة المسئولة عن إدارة الجامعات والمؤسسات التعليمية.
 
يشارك في مناقشات الملتقى العلمى خبراء من مسئولى القيادة فى التعليم العالى البريطانى والشبكة العربية الأوروبية وخبراء من وزارة التكنولوجيا والمعلومات فى قيادة التعليم العالى وهيئة التنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية المصنعة للتكنولوجيا والمهتمة بتقديم الخدمات للجامعات.
 
تشارك  فى معرض التعليم الدولى الذى يقام على هامش المؤتمر  لأول مرة، وزارة التعليم العالى من خلال جناح كبير في المعرض، ببرامج الجامعات الجديدة، التى من المقرر أن تبدا الدراسة بها فى شهر سبتمبر المقبل خلال العام الحالى، مثل جامعة الجلالة والعلمين والملك سلمان.
 
تشارك فى المؤتمر هذا العام 52 جامعة مصرية وعربية ودولية، كما يشهد المؤتمر لأول مرة مشاركة الجامعات المصرية بقوة، وكذلك المشاركة في المعرض الخاص بالتعليم لتسويق البرامج الجديدة والمتميزة والدولية المشتركة مع جامعات عالمية، من جامعات مصرية مثل: "القاهرة - عين شمس - حلوان.

وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (1)
وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (1)

وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (2)
وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (2)

وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (3)
وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (3)

وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (4)
وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (4)

وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (5)
وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (5)

وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (6)
وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (6)

وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (7)
وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (7)

وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (8)
وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (8)

وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (9)
وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (9)

وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (10)
وزير التعليم العالى يتفقد معرض الجامعات بالملتقى الدولى السادس التعليم (10)

 

 


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