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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:28 م
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وزيرا التعليم العالى والاتصالات يكرمان رئيس جامعة بنى سويف

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:24 م
وزيرا التعليم العالى والاتصالات يكرمان رئيس جامعة بنى سويف جانب من التكريم
بنى سويف هانى فتحى

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كرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات، والسيد أشون فرنانديز المدير الإقليمى لهيئة QS، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وذلك بعد حصول الجامعة على مركز متقدم فى هيئة التصنيف العالمى للجامعات QS 2020.

 

وجاء تكريم جامعة بنى سويف لاحتلالها مكانة متقدمة فى تصنيف 2020 حيث حققت 22 جامعة مصرية مكانه متقدمة بين 130 جامعة عربية ظهرت فى التصنيف من حوالى 1200 جامعه بالمنطقة.

 

جاء ذلك على هامش معرض التعليم العالى EDU GATE والذى يعقد فى الفترة ما بين 18 إلى 20 فبراير الحالى وذلك بمشاركة عدد من الجامعات الدولية والعربية والأجنبية وبحضور عدد من رؤساء الجامعات والمعنيين بتطوير المنظومة التعليمية.

 

وقال الدكتور منصور فى بيان أن الجامعة حققت مكانة متقدمة فى تصنيف QS لاهتمامها باستيفاء معايير التصنيف كالسمعة الأكاديمية والسمعة الوظيفية ونسب الابحاث المنشورة ونسب الاستشهادات لكل باحث والبوابة الالكترونية ونسبة أعضاء هيئة التدريس من حاملى الدكتوراه ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب والطلاب الوافدين.

 

وأكد رئيس الجامعة أن التكريم جاء نتيجة تضافر المجهودات بالجامعة الأمر الذى أتى بمرود إيجابى من خلال تقدم الجامعة بالتصنيفات العالمية فى ظل التحديات والتطور العلمى المتسارع، وأن الجامعة تشارك فى جناحها بالمعرض بالبرامج والشعب المتميزة عن نظيراتها مثل برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، وبرنامج المعلوماتية الطبية.


بنى سويف

جامعة بنى سويف

رئيس الجامعة

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