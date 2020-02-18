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وزيرا التعليم العالى والاتصالات يشاركان فى الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولى السادس للتعليم

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:09 م
وزيرا التعليم العالى والاتصالات يشاركان فى الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولى السادس للتعليم مؤتمر التعليم الدولي السادس
كتب محمد صبحى

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شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، فى حضور  مؤتمر التعليم الدولى السادس، تحت عنوان القيادة الذكية للجامعات الذكية، الذى تقام فعاليته من الفترة 18 لـ20 فبراير المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وبحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات الحكومية  وعلى رأسهم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات الخاصة وقيادات وزارة التعليم العالى ومنهم الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة العامة للوافدين والدكتورة كاميليا صبحى رئيس إدارة البعثات.
 
وافتتحت فعاليات المؤتمر الدولى السادس للتعليم بإذاعة السلام الجمهورى  وذلك بحضور الدكتور عمرو سلامة أمين عام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، وعرض فيديو قصير لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى حول التعليم العالى فى مصر والجامعات الدولية الجديدة المزمع تشغيلها العام الجامعى المقبل.
 
ومن جانبه قال الدكتور على  شمس الدين ،رئيس مؤتمر التعليم الدولى ،"إيديوجت" في نسخته السادس، ورئيس جامعة بنها الأسبق، إن فكرة تنظيم مؤتمر دولى عن التعليم، تمت منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أن المؤتمر في نسخته السادسة يستعرض تطورات الجامعات وما تقوم به من برامج جديدة ومتميزة فى  التعليم، مرحبا بحضور الدكتور خالد عبد  الغفار وزير التعليم العالى والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس مجلس إدارة قنوات Dmc.
 
وأضاف شمس الدين، خلال كلمته في مؤتمر التعليم الدولي السادس "إيديوجت"،  أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وتسويق الجامعات برامجها المتميزة، مشيرا إلى مشاركة العديد من الوفود منها  وزارة التعليم الإماراتية وعرض برامجها خلال المؤتمر.
 
 وأكد رئيس المؤتمر ، أن المؤتمر يعد فرصة قوية لخلق تنافس إيجابى،  بين الجامعات وبعضها البعض وكذلك الجامعات العربية المشاركة في المؤتمر، موضحا  أن المؤتمر فرصة لتسويق الجامعات برامجها لالتحاق عدد أكبر من الطلاب خريجي المدارس الخاصة والأجنبية والشهادات المعادلة.
 
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي تقوم بحملة كبيرة تحت عنوان "ادرس في مصر"، لترويج برامجها في الجامعات الأهلية الجديدة مثل "الملك سلمان – العمين الجديدة – الجلالة- المنصورة الجديدة "، لافتا إلى أن الجامعات الجديدة سيكون بها العديد من البرامج المتميزة والجيدة التي تواكب تطورات التعليم العالي.
 
 
مؤتمر التعليم الدولي السادس إيديوجت (1)
مؤتمر التعليم الدولي السادس إيديوجت (1)

مؤتمر التعليم الدولي السادس إيديوجت (2)
مؤتمر التعليم الدولي السادس إيديوجت (2)

مؤتمر التعليم الدولي السادس إيديوجت (3)
مؤتمر التعليم الدولي السادس إيديوجت (3)

مؤتمر التعليم الدولي السادس إيديوجت (4)
مؤتمر التعليم الدولي السادس إيديوجت (4)



 

 


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