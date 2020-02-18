وزارة الخارجية السودانية: لا إصابات بكورونا وسط المواطنين فى الصين

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أكدت وزارة الخارجية السودانية، عدم وجود أية حالة إصابة بفيروس كورونا، وسط المواطنين السودانيين المقيمين بالصين، وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنها تتابع الأوضاع فى الصين وانتشار فيروس كورونا الجديد عبر سفارة السودان فى بكين، موضحة أن السفارة أشارت إلى الانحسار الملحوظ فى حالات الإصابة بالالتهاب الرئوى الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك وفقا للإحصاءات الجديدة التى أشارت إلى أن نسبة الحالات الحرجة بمدينة ووهان حتى يوم 15 فبراير 2020 بلغت 21.6% فقط مقارنة بـ32.4% من جملة الإصابات فى 28 يناير 2020.

وأضافت، "تراجعت نسبة الحالات الحرجة بين المصابين على مستوى الصين إلى 7.2% مقارنة بـ15.9% لنفس الفترة السابقة، ما يشير إلى الاستجابة الفاعلة للأدوية الجديدة التى يتم استخدامها والجهود الكبيرة التى تبذلها حكومة الصين".

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1868شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 72436 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 72436 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1868شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.