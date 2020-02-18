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هطول أمطار خفيفة وسماء ملبدة بالغيوم بالإسكندرية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:33 ص
هطول أمطار خفيفة وسماء ملبدة بالغيوم بالإسكندرية هدوء الأمواج
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، هطول الأمطار الخفيفة بمناطق متفرقة من المحافظة، خاصة شرق الإسكندرية يصاحبها انخفاص فى درجات الحرارة، مع عدم وجود رياح أوارتفاع فى الأمواج، فيما ظهرت سماء الإسكندرية ملبدة بالغيوم، حيث حذر تقرير صادر من مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية من تساقط أمطار اليوم، حيث أشار التقرير إلى انه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة وتمتد للداخل على مطروح وقد تصل إلى شمال الصعيد.

من جانبها قامت شركة الصرف الصحى، بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط و سيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، حيث تم الدفع بنحو 95 سيارة بمختلف الأحياء.

كما قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة ،كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهي 165 بيارة.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصب لمياه الأمطار على الكورنيش و تجربتها، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكباري وذلك لمتابعة مسار المياه و تجربة مدى استيعاب المصبات و الشنايش.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، و كذا إنشاء فرعين أسفل كوبري منشا.

وأضافت الشركة أنه تم إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى ،كما تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبري الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين و مطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار .


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